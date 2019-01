Philips Hue Signe lampen

Philips heeft onder de naam Hue Signe Collection een aantal nieuwe lampen in de White and Color Ambiance-serie uitgebracht. De lampen vallen op door hun strakke design met een dunne aluminium staaf die als vloer- of tafellamp is te gebruiken. Wij probeerden de Hue Signe vloerlamp uit.

De Hue Signe vloerlamp is 149 cm hoog en omvat een stevige driehoekige poot met daarop een dunne aluminium staaf met aan één zijde een langwerpige strook met LED-lampjes. Er is ook een 60 cm hoge tafellamp beschikbaar in dezelfde vormgeving. Beide lampen zijn bedoeld om in de richting van de muur te plaatsen zodat er een indirecte reflectie van het licht plaatsvindt. Ze kunnen bijvoorbeeld ook naast een tv worden geplaatst om als een soort Ambilight-systeem te fungeren. Men kan kiezen uit 16 miljoen kleuren en 50.000 wittinten. Echter elke lamp kan slechts één kleur tegelijk uitstralen. Een kleurverloop tonen is dus niet mogelijk, maar men kan de kleur wel in de loop van de tijd laten veranderen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van een Hue Signe lamp dient men wel over een Hue Bridge te beschikken.

Praktijk

De Hue Signe vloerlamp wordt geleverd in een langwerpige kartonnen doos en is direct klaar voor gebruik. Zodra men de stekker in het stopcontact steekt, dan gaat de lamp op maximale kracht van 2500 lumen branden. En dat is een fikse hoeveelheid wit licht. De lamp beschikt niet over een ingebouwde schakelaar en ook een losse dimmer wordt niet meegeleverd. Om hem te kunnen bedienen moet men eventueel een losse Hue dimmer aanschaffen of de lamp aanmelden op een Philips Hue Bridge om de lamp via de Hue app te kunnen bedienen. Nu hebben we al de nodige Hue lampen in gebruik en dus uiteraard ook een Hue Bridge. Het aanmelden van de lamp op het Hue systeem verloopt probleemloos en daarna kunnen we de vloerlamp via de Hue app bedienen. Via de Hue app kunnen we nu de lamp aan- en uitzetten, en via de schuifbalk dimmen. Tikken we op de optie Scènes, dan is het standaard aanbod met de opties Helder, Gedimd en Nachtlampje wel erg beperkt. Maar, geen nood want via de optie Nieuwe scène kan men zelf nieuwe scènes aanmaken om de vloerlamp te laten stralen. Heeft men ook een Hue dimmer aangeschaft, dan kan men deze scènes vrij eenvoudig toekennen aan de aan-knop om zo snel de gewenste scène (maximaal 5) via de dimmer te kunnen selecteren.

Hue Sync

Plaatst men de Hue Signe vloerlamp nabij een computer dan kan de lamp ook dienst dan als een soort Ambilight-sfeermaker. Philips heeft daarvoor een computerprogramma uitgebracht genaamd Hue Sync. Met deze toepassing (Mac en Windows) kan men een lichtscript voor de aanwezige Hue-lamp(en) op basis van de content die je op je pc of Mac afspeelt aanmaken. Door middel van screengrabbing en een slim kleurenalgoritme worden je Philips Hue lampen in real time aangepast aan de actie op het scherm. Ook kan Hue Sync luisteren naar de maat en het type nummer om onmiddellijk een lichtscript te creëren dat afgestemd is op de muziek die je beluistert. Men dient wel eerst een Entertainmentruimte in de Hue app aan te maken. Daarna installeert men Hue Sync op de computer. Tijdens het installatieproces worden automatisch de aanwezige Hue Bridge (bevestigen door op de knop te drukken ) en de beschikbare entertainmentruime(s) gevonden. Selecteer de gewenste ruimte, stel de gewenste bron (Scènes, Games, Muziek of Video) en sterkte (Subtiel, Gematigd, Hoog of Intens) in en speel de bron af. We hebben het getest met de videoclip Under The Pressure van War On Drugs en dat zag er geweldig uit. Eventueel kan men optie Audio gebruiken voor effect aanzetten om het ritme voor de kleureffecten te gebruiken. Heeft men al een Philips Ambilight TV in huis, dan kan men de vloerlamp eventueel via de app Ambilight+Hue aan de TV koppelen om zo de Ambilight-sfeer naar de vloerlamp uit te breiden.

Conclusie

De Philips Hue Signe vloerlamp is een fraaie aanvulling van het Hue assortiment. Het is een indirecte sfeermaker die dankzij slimme apps en programma’s vooral in een entertainmentruimte optimaal tot zijn recht komt. Liefhebbers van games, muziek en video kunnen we de Hue Signe vloerlamp dan ook zeker aanbevelen. En net als alle Philips Hue-producten werkt de lamp met Apple HomeKit en is eventueel met Siri en Google Home door middel van spraak te bedienen. De Hue Signe vloerlamp kost € 269,- en is onder andere te koop bij Bol.com.

Kijk voor meer informatie op www2.meethue.com/nl-nl/.