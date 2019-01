Ninety7 Jot voor Google Home Mini

Gebruikers van een Google Home Mini lopen al snel tegen een beperking aan: de Mini is niet mobiel. Hij staat bijvoorbeeld in de woonkamer en je zou de Mini ook graag even in de keuken – bijvoorbeeld voor het maken van een boodschappenlijstje – willen gebruiken. De Ninety7 Jot biedt dan uitkomst. Dankzij deze draagbare houder met ingebouwde accu is de Google Home Mini ineens een stuk flexibeler in gebruik.

De Jot is een mobiele basis voor de Google Mini, waardoor je deze makkelijker kan loskoppelen en draadloos overal mee naartoe kan nemen. De Jot is 5 cm hoog, heeft een diameter van 10,6 cm en weegt 210 gram. De Jot is leverbaar in Carbon Black of Silver. Wij hebben gekozen voor de matzwarte Carbon Black versie in combinatie met de grijze Google Mini. De werking is verder eenvoudig: je plaatst de Google Mini in de Jot batterijbasis door twee knoppen aan de zijkant van de Jot in te drukken en een deel van de bovenzijde los te maken. Jet kunt de Jot nu in de basis plaatsen. Zorg wel dat de micro-USB voedingsaansluiting goed aangesloten is. Je kunt nu het losse deel weer op zijn plaats klikken en de Google Mini zit vast in de Jot.

Er zit een kleine uitsparing voor de microfoonknop en uiteraard een aansluiting voor de Google Mini oplader. De in de Jot ingebouwde 3,7V/5000mAh batterij is goed voor maximaal 8 uur draadloos gebruik. Het actuele batterijniveau wordt door de Jot door middel van 4 witte LED-lampjes aan de voorzijde weergegeven. Is de accu vol dan kan men de Google Mini nu probleemloos van de voedingskabel loskoppelen en meenemen naar elke plek in huis. Een boodschappenlijstje via de Google Mini (met het commando ‘Hey Google, voeg pindakaas toe aan mijn boodschappenlijst’) in de keuken maken gaat nu een stuk eenvoudiger. Aanbevolen!

De Ninety7 Jot kost € 39,99 en is onder andere te koop bij Bol.com.

Kijk voor meer informatie op ninety7.com.