Nieuwe Stick Up Cams van Ring

Ring heeft onlangs zijn nieuwe Ring Stick Up Cam Wired en Ring Stick Up Cam Battery aangekondigd. De nieuwe Stick Up Cams zijn de eerste beveiligingscamera’s van het bedrijf die geschikt zijn voor zowel gebruik binnen als buiten. De steeds uitgebreidere productlijn van Ring draagt bij aan de missie van het bedrijf om criminaliteit in woonwijken wereldwijd te verminderen.

Gebruikers kunnen de Ring Stick Up Cams op elke gewenste plek installeren om zo elke hoek van hun huis te beveiligen. Of er nu een stopcontact in de buurt is of niet. De Ring Stick Up Cam Battery en Stick Up Cam Wired zijn voorzien van een bewegingssensor, 1080p Full HD-resolutie, nachtzicht, ingebouwde microfoon en speakers, een sirene en een brede kijkhoek. De Stick Up Cam Wired werkt via een micro-USB-aansluiting of Power over Ethernet (PoE) voor een betrouwbare verbinding en consistente stroomtoevoer. De Stick Up Cam Battery krijgt zijn voeding via een accu en wordt via WiFi draadloos met het thuisnetwerk verbonden. Door een Stick Up Cam binnen op te hangen, worden gebruikers op de hoogte gebracht van elke verdachte beweging in huis. Voor degenen die juist extra veiligheid buitenshuis willen, kunnen gebruikers de Stick Up Cam rondom het huis installeren om hun oprit of tuin in de gaten te houden en zo misdaad te voorkomen. De nieuwe Ring Stick Up Cam Wired is nu verkrijgbaar. De Ring Stick Up Cam Battery is vanaf een later moment verkrijgbaar. Beide camera’s hebben een adviesprijs van € 199,- en zijn onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.

Kijk voor meer informatie op www.ring.com.