Nest Hello koppelen met Google Home Mini

De Nest Hello is een slimme videodeurbel met gezichtsherkenning. Er kleeft maar een nadeel aan de Nest Hello en dat is dat er geen draadloze deurbellen, zoals de Chime bij concurrent Ring, voor beschikbaar zijn. Met de komst van Google Home Mini is dat echter eenvoudig op te lossen. Door de Nest Hello te koppelen aan Google Home krijgen we via de Mini een melding zodra er iemand heeft aangebeld.

Gebruikers van Nest kunnen hun Nest-producten koppelen aan Google Home door eenmalig hun Nest-account in Google Home op te geven. Dit koppelen gaat in een paar eenvoudige stappen als volgt: tik in Google Home op Toevoegen en kies Apparaat instellen. In het menu Instellen tikken we nu op Heb je al iets ingesteld? en blader in het venster Apparaten toevoegen onder Nieuwe service toevoegen naar de optie Nest. Koppel Nest nu aan Google Home door je Nest-account gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) in te geven. Zodra de koppeling tot stand is gekomen, verschijnen al je Nest-apparaten in Google Home. Je kunt de Nest Hello videodeurbel nu eventueel ook nog toekennen aan een specifieke kamer in Google Home. Ga in de Nest-app naar de instellingen van de Nest Hello videodeurbel en zet onder Opties voor apparaten de optie Duur van belgeluid aan. Zodra er nu iemand op de Nest Hello videodeurbel drukt laat Google Home via de Mini een kort gong-geluidje horen en meldt dat er iemand voor de deur staat. Handig op plekken waar de fysieke deurbel niet of nauwelijks te horen is.

