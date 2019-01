Wat te doen als u stapels fotoalbums en dozen vol met honderden foto’s hebt? Het handmatig plaatsen en scannen van fotoafdrukken kan een tijdrovende bezigheid zijn. En als u honderden foto’s hebt, kan het een gigantische en ondoenlijke klus lijken. De nieuwe Epson FastFoto FF-680W fotoscanner biedt dan uitkomst. Wij namen de proef op de som.

De Epson FastFoto FF-680W-scanner kan dankzij de automatische documentinvoer tot 30 foto’s in 30 seconden scannen. Met deze scanner kunt u alle mogelijke soorten en maten scannen, waaronder standaard, vierkante, panoramische en instantfoto’s, variërend van 9x13cm tot en met 21x91cm (panoramisch). Het is ook een intelligente scanner omdat hij herkent wanneer zowel de voor- als achterzijde moet worden gescand. Op die manier worden speciale handgeschreven notities op de achterkant van de foto’s ook automatisch meegescand. Met de bij de FastFoto FF-680W meegeleverde software kunt u duizenden foto’s snel en eenvoudig verbeteren. U kunt ervoor kiezen de foto’s handmatig te bewerken, maar dankzij een reeks afzonderlijk selecteerbare automatische functies kunt u ervoor zorgen dat uw foto’s direct klaar zijn om te delen. Deze functies omvatten bijsnijden, draaien, kleuren herstellen van vervaagde foto’s en het verbeteren van helderheid, contrast en kleur. Bovendien bestaat er een optie om automatisch zowel een verbeterde als de oorspronkelijke versie van de scan op te slaan. Dit is ideaal als u ook een niet-geretoucheerde back-up wilt.

Archiveren

Delen en opslaan van bestanden gaat ook gemakkelijk. Met de software kunt u een bestandsformaat kiezen dat geschikt is voor uw behoeften: kleine en eenvoudig te delen JPEG’s of grote TIFF’s voor maximale beeldkwaliteit. Met de FastFoto-software kunt u ook gescande foto’s delen via e-mail of uw afbeeldingen automatisch uploaden naar cloudservices als Dropbox en Google Drive. De scanner is niet alleen geschikt voor het scannen van foto’s; u kunt een er ook diverse enkel- of dubbelzijdige papieren media mee archiveren met een snelheid van 45 pagina’s per minuut met een verticaal formaat tot A4. Scan en organiseer al uw dierbare en belangrijke documenten zoals schooldiploma’s en -rapporten, kindertekeningen, krantenknipsels of algemeen administratief papierwerk. De scanner kan ook overweg met panoramische beelden, geweldig voor het digitaliseren van groepsfoto’s van school. Met de OCR-software kunt u bovendien gescande documenten bewerken in Word of Excel en kunt u zoeken in PDF’s. Kwetsbare foto’s, postzegels of documenten kunnen eventueel in een meegeleverd draagvel in een langzame modus worden gescand.

Instellingen

Wij zijn uiteraard vooral nieuwsgierig naar de scankwaliteit van een stapel foto’s. We hebben de foto’s van een ouderwets fotorolletje met 36 opnamen als basis gebruikt. Deze leggen we – conform de handleiding ondersteboven met de fotokant aan de voorzijde – in de scanner. Vervolgens openen we de Epson FastFoto scannersoftware. Via de optie Instellingen kan men bij Organisatie bij de optie Map de locatie opgeven waar de gescande beelden moeten worden opgeslagen. Eventueel kan men bij Prefix kiezen voor een specifieke aanduiding in de naam. In het tabblad Verbeteringen kan men door middel van vinkjes opgeven of de scan automatisch moet worden verbeterd, rode ogen worden verwijderd en vage kleuren gecorrigeerd. Ook kan men hier instellen of er ook een originele scan zonder bovengenoemde verbeteringen moet worden bewaard. In het tabblad Scaninstellingen kan men het type (standaard, instant of panorama) foto, de resolutie (300, 600 of 1200 dpi) en het bestandsformaat (JPEG of TFF) selecteren. Eventueel kan men hier ook de optie om de achterzijde van de foto’s te laten scannen selecteren. Dit heeft natuurlijk alleen zin als er bijvoorbeeld achterop de foto’s tekst staat. Via het tabblad Extra instellingen kan men – indien nodig – de opties Automatisch draaien, Correctie gekrulde foto, en Lijnen en strepen verminderen aanzetten. Via het tabblad Uploaden kan men de gemaakte scans eventueel direct uploaden naar Dropbox of Google drive en in het tabblad Scannerinstellingen vindt men onder andere de apparaat instellingen. Als alles naar wens is ingesteld, dan wordt het tijd om onze 36 foto’s te gaan scannen.

Praktijk

Met de instellingen op Standaard, 300 dpi en JPEG drukken we op Scannen starten. In het venster Beschrijf uw foto’s wordt nu gevraagd een jaar, maand of seizoen, en onderwerp in te geven. Dit kan men eventueel uitzetten door de optie Mij niet vragen om mijn foto’s te beschrijven bij het scannen aan te vinken, maar dat is bij veel foto’s niet echt verstandig. Zorg ook dat de optie Maak een submap voor deze batch van afbeeldingen is aangevinkt. Op die manier kan men al op voorhand structuur aanbrengen in een grote hoeveelheid te scannen foto’s. Is alles naar wens ingevuld, dan drukt men op Scannen starten. De 36 foto’s zijn in ruim een halve minuut gescand en na ongeveer een minuut helemaal verwerkt en opgeslagen in de opgegeven submap. De 10x15cm foto’s hebben een resolutie van circa 1,5-megapixel. Verhogen we de scanresolutie naar 600 dpi, dan duurt het scannen van de 36 foto’s ruim 2 minuten. De resolutie is dan circa 8-megapixel. De 600 dpi scans ogen beduidend scherper dan de 300 dpi scans. Er kan ook gekozen worden voor een scanresolutie van 1200dpi, maar dan is er sprake van extrapolatie en dat komt de kwaliteit niet echt ten goede. De scanresultaten worden getoond in de software en via de opties Delen (Facebook) en Uploaden (Dropbox en Google Drive) kan men eventueel direct beelden selecteren en met de wereld delen. Via de optie Bewerken kan men onder andere de gescande beelden draaien, bijsnijden, verbeteren, herstellen, rode ogen verwijderen, of de datum achteraf wijzigen. Via de knop Alles ongedaan maken kan men gedane wijzigingen weer ongedaan maken.

Conclusie

De Epson FastFoto FF-680W kost € 599,-. Voor het snel digitaal archiveren van oud fotomateriaal voldoet deze compacte fotoscanner prima. De scanner kan betrekkelijk snel grote hoeveelheden foto’s scannen en digitaal opslaan. De beeldkwaliteit is ook prima geschikt voor bijvoorbeeld online gebruik, maar wie hoogwaardige digitale versies wil maken van oud fotomateriaal kan voor hetzelfde geld bijvoorbeeld een Epson Perfection V800 Photo aanschaffen. Die is weliswaar niet zo snel, maar levert wel een veel hogere beeldkwaliteit. Voor het snel ontsluiten van oud beeldmateriaal is de Epson FastFoto FF-680W echter onovertroffen. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.epson.nl.