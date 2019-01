Nieuw van Canon is Pixma TS705, een compact inkjetprinter met een papiercapaciteit van 350 vel, tweevoudige papierinvoer, een reeks aan connectiviteitsopties (waaronder Amazon Alexa en Google Home integratie) en compatibiliteit met een groot aantal papiersoorten en apps voor onbeperkte creatieve mogelijkheden. De compacte Canon Pixma TS705 is 18 procent kleiner dat het voorgaande model, de Pixma iP7250.

De Canon Pixma iP7250 beschikt over een groot aantal functies en kenmerken, waaronder spraakbesturing, connectiviteitsopties en zuinige inktcartridges. De nieuwe printer heeft een papiercapaciteit van 350 vel en is daardoor ook geschikt voor kleine ondernemingen die ononderbroken willen printen op normaal papier. De tweevoudige papierinvoer zorgt voor maximale productiviteit en stelt de Pixma TS705 in staat alle soorten papier te verwerken, inclusief mat en glanzend, en formaten van 9x9cm tot A4. Een full dot LCD-scherm garandeert dat ook de bediening eenvoudig is. De Canon Pixma TS705 print met vijf afzonderlijke inktcartridges en produceert daarmee haarscherpe tekst, hoogwaardige documenten plus levensechte foto’s en een breed scala aan creatieve content. De Canon PRINT-app is compatibel met iOS en Android, en stelt gebruikers in staat direct vanaf een slim apparaat via WiFi te printen. Met de smartphone-kopieerfunctie van de app kunnen gebruikers moeiteloos kopiëren en printen door een foto van een document te maken en deze om te zetten naar een PDF-bestand. Dankzij de Ethernet-compatibiliteit beschikken gebruikers van de Canon Pixma TS705 ook over een snelle en veilige verbinding.

De Canon Pixma TS705 is compatibel met AirPrint (iOS), Mopria (Android) en Windows 10 Mobile om zonder extra apps te kunnen printen. Canon’s Easy-PhotoPrint Editor voor pc of slim apparaat biedt onbeperkte mogelijkheden voor gepersonaliseerde prints, waaronder eigen kalenders, collages en stickers. Deze kunnen worden geprint op een breed scala aan printmedia, zoals magnetisch, zelfklevend en 9x9cm fotopapier. Daarnaast telt de Canon Nail Sticker Creator-app meer dan 200 sjablonen voor het op maat printen van nagelstickers met de Canon Pixma TS705. De Canon Pixma TS705 is compatibel met Amazon Alexa en Google Home apparaten om naadloos te integreren in het dagelijkse leven van de gebruiker en in de omgeving waarin de printer functioneert. Op verzoek geven Alexa en Google Assistant graag instructies om een geselecteerd scala aan kleurplaten voor kinderen, sudokupuzzels of handige checklists of rapportagesjablonen te printen. De aangesloten technologieën bieden ook nuttige hoorbare updates over de status en inktniveaus van de Canon Pixma TS705.

De Canon Pixma TS705 is verkrijgbaar vanaf februari 2019 voor een adviesprijs van € 79,-.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl/printers/pixma-TS705/.