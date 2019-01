Update Fing app

De Fing app heeft een interessante update gekregen. Het is nu mogelijk om via deze app de effectieve WiFi-snelheid te meten. De Fing app hoort bij de Fingbox, een innovatief netwerkbeveiligingssysteem dat bestaat uit de fysieke Fingbox die men op de router van het thuisnetwerk aansluit en deze Fing app die op smartphone of tablet draait.

Eenmaal actief monitort de Fingbox continu het thuisnetwerk, detecteert het potentiële indringers, kan men via de app ongewenste apparaten blokkeren en de kwaliteit van het thuisnetwerk en de internetverbinding controleren. De nieuwe functie is te vinden in het tabblad Netwerk. Hier vindt men onder Prestaties drie opties, te weten Internetprestaties, WiFi-snelheid en Bandbreedteanalyse. Tikken we op WiFi-snelheid, dan opent een venster waarin men de WiFi-snelheid van het verbonden apparaat tot het huidige toegangspunt kan meten. Tik daartoe op de knop Test nu de snelheid en vervolgens wordt er een aantal testen uitgevoerd om de actuele WiFi-snelheid te meten. Op deze manier kan men gemakkelijk ontdekken of het WiFi-thuisnetwerk goed dekkend is en of er ‘blind spots’ zijn. Via de optie Internetsnelheidstest kan men een realistische meting uitvoeren van de internetsnelheid die kan worden bereikt bij verbinding met echte internetdiensten en niet de formele snelheid die alleen binnen de laatste kilometer van je internetprovider haalbaar is. Op basis van de testresultaten kan men eventueel op zoek gaan naar een betere provider. Meer weten over de Fingbox? Lees dan hier onze uitgebreide test.

Kijk voor meer informatie op www.fing.io.