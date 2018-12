De innovatieve verlichtingsproducten van LIFX, een pionier op verlichtingsgebied, zijn sinds kort ook in de Benelux verkrijgbaar. De slimme LED-lampen van dit bedrijf dragen de naam Mini, hebben een E27 fitting en zijn leverbaar in drie uitvoeringen: White, Day & Dusk en Colour. Wij probeerden de bundel LIFX Mini Colour Living Pack uit. Deze bundel telt 4 LIFX Mini Colour LED-lampen.

Bij LIFX kan je het concept WiFi-lampen al testen met de aankoop van slechts één lamp. Er is namelijk geen aparte bridge nodig, want elke lamp bevat een eigen WiFi-module. LIFX verlaagt hiermee de instapdrempel voor mensen die de smart home-wereld voor het eerst betreden en wil zo een grotere groep mensen voor de draadloze LED-technologie interesseren. LED-licht biedt vele voordelen waaronder een levensduur van de lamp tot wel 23 jaar en een laag energieverbruik. LED-licht draagt dus bij aan een lagere energierekening en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Bovendien kan je met de slimme verlichtingsoplossingen van LIFX je huis transformeren met prachtig en sfeervol licht in tot 16 miljoen verschillende kleuren. De verlichting is op allerlei verschillende manieren te personaliseren en te automatiseren. Zo kunnen de felheid en de kleurtemperatuur automatisch worden aangepast aan het omgevingslicht en de tijd van de dag. LIFX lanceerde onlangs speciale lichtthema’s rond Halloween en geeft complete vrijheid in sfeerbepaling met de flexibele app. De producten werken ook naadloos samen met de bekende stembesturingssystemen, waaronder Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit en Microsoft Cortana, zodat je de verlichting kunt bedienen met je stem of met de app. LIFX is het enige merk dat de laatste scène-instelling van de lamp onthoudt, zelfs wanneer de originele lichtschakelaar gebruikt wordt.

Mini

De LIFX Mini Colour Living Pack wordt geleverd in een langwerpige, witte doos met daarin vier LIFX Mini Colour LED-lampen. De naam Mini is wat vreemd, want als we de lamp vergelijken met andere slimme LED-lampen dan is de LIFX Mini met een hoogte van 10,5 cm en een diameter van 6 cm niet echt veel kleiner. In de doos zit verder een kaartje met daarop codes om de lampen eventueel in de LIFX app te kunnen herkennen. Zoals gezegd werkt LIFX niet met een bridge, maar is elke lamp via WiFi in de LIFX app individueel bereikbaar. De LIFX app is beschikbaar voor iOS, Android en Windows 10. Wij hebben de iOS versie gebruikt. Na het openen van de app dient men eerst een account aan te maken door het opgeven van een emailadres en een wachtwoord. Daarna kan men de LIFX Mini lampen één voor één toevoegen. We klikken daartoe rechtsboven in de app op het plusteken (+) en kiezen de optie Connect Light. Er kan gekozen worden uit twee methodes, te weten LIFX & Homekit Set Up of LIFX Set Up. Wij kiezen de laatstgenoemde optie LIFX Setup en doorlopen de installatieprocedure. Deze is vrij simpel: men gaat naar de WiFi-settings op de iPhone en selecteert hier het WiFi-signaal van de LIFX Mini en als er verbinding is gemaakt keert men terug naar de LIFX app. De LIFX Mini wordt nu automatisch geconfigureerd voor gebruik op het thuisnetwerk. Men dient tijdens dit proces alleen het wachtwoord van het geselecteerde thuisnetwerk in te geven. Daarna kan men voor de Mini een locatie, kamer en naam invoeren. Dat is alles. De eerste LIFX Mini is nu aangemeld in de app en kan vanaf de app worden bediend. Via de optie Add another light kan men nu vrij vlot voor de overige drie LIFX Mini LED-lampen toevoegen. Het is wel zaak om de lampen daarbij meteen de juiste locatie en kamer te geven.

Bediening

In de LIFX app gaan we eerst naar de opgegeven locatie via het pull-down menu bovenaan. Nu zien we de nieuw aangemelde lampen met hun opgegeven namen onder Lights. Hier kan men elke lamp apart bedienen of via de optie All Lights (of onder Groups via de opgegeven kamernaam) allemaal tegelijk. Als we hier op tikken kunnen we het licht aan- of uitzetten. Tikken we op de naam All Lights dan openen we het bij de lampen behorende bedieningsvenster. In het eerste tabblad Colours bevinden zich twee kleurencirkels, een met alle kleuren van de regenboog en een met 16 wit lichtvariaties. Door te draaien kan men de kleur van de lampen eenvoudig wijzigen. De witte cirkel toont licht van Ultra Warm (2500K) tot Blue Ice (9000K). In de kleurencirkel kan men de kleur van het licht wijzigen door de cirkel te verdraaien en het witte bolletje omhoog en omlaag te bewegen. In totaal zijn er zo maar liefst 16 miljoen kleuren beschikbaar. Via de schuif in het midden van beide cirkels kan men het licht eventueel dimmen en uit- en aanzetten kan via de aan/uitknop eronder. Maar er is nog meer. In het tweede tabblad Create staan onder de noemer Themes 22 voorgeprogrammeerde kleurenschema’s met namen als Creepy, Dream, Energizing, Halloween, Mellow, Peaceful, Relaxing, Soothing enzovoort. Swipen we naar links dan komen we in het venster Colours. Hier staan 40 specifieke kleuren die kunnen worden geselecteerd. Sommige kleurenschema’s zijn wel erg bont, maar een aantal is prima geschikt als sfeerverlichting.

Effecten

In het derde tabblad Effects staan 8 effecten met de namen Candle Flicker, Colour Cycle, Music Visualizer, Spooky, Strobe (Hold), Animate Theme, Random en Pastels. Tikken we op een naam dan kan men een aantal parameters, zoals Speed, Brightness en Randomness, instellen. Deze parameters verschillen per effect. Het vierde tabblad Day & Dusk biedt de mogelijkheid om de lampen op specifieke momenten automatisch aan of uit te laten gaan. Er zijn vier opties, te weten Wake Up, Day, Evening en Night Light, waarmee men het proces kan inregelen. Tijd, kleurtemperatuur en de helderheid van het licht kan men handmatig aanpassen. Via Pick Days kan men de gewenste weekdagen (de)selecteren. De LIFX verlichtingsproducten kan men aan diverse andere smart home producten, zoals Apple HomeKit, Nest, IFTTT, SmartThings, Amazon Alexa, Logitech Harmony, Google Assistent enzovoort, koppelen. Zo kan men via de Apple HomeKit, Amazon Alexa en Google Assistent de lampen met stemcommando’s bedienen. Interessant is de koppeling met Nest. Via de opties Save Energy en Thoughtful Dimming kan men de LIFX verlichtingsproducten automatisch laten dimmen als men het huis verlaat of als er in specifieke zones (lees: kamers) geen activiteit is. Via de optie Light-Up Security kan men de LIFX-lampen bij afwezigheid automatisch willekeurig aan en uit laten gaan om potentiële inbrekers op een dwaalspoor te brengen. Met de optie Visual Alarms kan men de lampen koppelen aan de Nest Protect zodat deze bij brandgevaar een visuele waarschuwing geven. Kortom, met de integratie van LIFX zit het wel goed.

Conclusie

Wie op zoek is naar sfeervolle verlichting voor bijvoorbeeld de woonkamer kan met deze LIFX Mini kit prima uit de voeten. Er is geen bridge nodig, maar bedenk wel dat elke lamp een IP-adres in het thuisnetwerk in beslag neemt. De installatie verloopt in de Engelstalige app probleemloos en ook de bediening leverde geen problemen op. De Mini Kit kost € 155,- en dat is voor een set van vier slimme LED-lampen alleszins redelijk geprijsd. Extra losse lampen kosten € 39,99. Er zijn ook LIFX Mini White LED-lampen die alleen witte kleurtinten kunnen weergeven. Alle lampen zijn te koop via de website van LIFX. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op eu.lifx.com.