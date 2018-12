LG 32UL950 UtraFine monitor

Met de 32UL950 heeft LG een monitor speciaal gemaakt voor de creatieve professional op de markt gebracht. Creatievelingen zijn vaak geïnteresseerd in gloednieuwe tools en apparatuur zodat ze nog sneller en efficiënter kunnen werken. LG speelt hierop in met de nieuwe 32UL950 UltraFine monitor.

De resolutie UHD 4K biedt adembenemende helderheid en zeer fijne details met vier keer de resolutie van Full HD. Dit houdt in dat gebruikers een intense kijkervaring beleven. Daarnaast beschikt de monitor over ondersteuning voor hardwarematige kleurkalibratie, dat zorgt voor een enorme kleurnauwkeurigheid. Het Nano IPS display zorgt voor rijke kleuren, zichtbaar vanuit elke kijkhoek. Voor creatieve professionals is het een grote meerwaarde dat deze monitor 98 procent van het DCI-P3 kleurengamma en 135% van sRGB ondersteunt. De VESA DisplayHDR 600 ondersteuning zorgt voor een bijzondere helderheid en contrast, waardoor dramatische visuele beelden goed tot zijn recht komen. Dit is een grote meerwaarde bij HDR-games, films en foto’s. Het is ook mogelijk om eenvoudig een volledige werkplek in te richten door middel van slechts één kabel. De Thunderbolt 3 aansluiting met 4K Daisy Chain functie zorgt dat je met één kabel vanaf je laptop of computer twee 4K monitors met elkaar kunt verbinden. Via deze aansluiting is het mogelijk om de laptop op te laden en data uit te wisselen met snelheden tot wel 40GB/s. Ideaal als je met grote bestanden zoals video’s werkt.

De LG 32UL950 heeft een adviesprijs van € 1.299,- en is onder andere te koop op Bol.com.

Kijk voor meer informatie op www.lg.com.