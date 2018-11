LIFX is een pionier op verlichtingsgebied en sinds kort zijn de innovatieve verlichtingsproducten van deze fabrikant ook in de Benelux verkrijgbaar. Naast diverse slimme LED-lampen heeft het bedrijf ook enkele opvallende verlichtingsproducten in het gamma, zoals een LED Strip, LED Tiles en een LED Beam Kit. Laatstgenoemd product zagen we nog niet eerder. Reden voor ons om de LIFX Beam Kit uit te proberen.

Bij LIFX kan je het concept WiFi-lampen testen met de aankoop van slechts één lamp. Er is namelijk geen aparte bridge nodig, want de lamp zelf bevat de WiFi-module. LIFX verlaagt hiermee de instapdrempel voor mensen die de smart home-wereld voor het eerst betreden en wil zo een grotere groep mensen voor de draadloze LED-technologie interesseren. LED-licht biedt vele voordelen waaronder een levensduur van de lamp tot wel 23 jaar en een laag energieverbruik. LED-licht draagt dus bij aan een lagere energierekening en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Bovendien kan je met de slimme verlichtingsoplossingen van LIFX je huis transformeren met prachtig en sfeervol licht in tot 16 miljoen verschillende kleuren. De verlichting is op allerlei verschillende manieren te personaliseren en te automatiseren. Zo kunnen de felheid en de kleurtemperatuur automatisch worden aangepast aan het omgevingslicht en de tijd van de dag. LIFX lanceerde onlangs speciale lichtthema’s rond Halloween en geeft complete vrijheid in sfeerbepaling met de flexibele app. De producten werken naadloos samen met de bekende stembesturingssystemen, waaronder Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit en Microsoft Cortana, zodat je de verlichting kunt bedienen met je stem of met de app. LIFX is het enige merk dat de laatste scène-instelling van de lamp onthoudt, zelfs wanneer de originele lichtschakelaar gebruikt wordt.

Beam

De LIFX Beam Kit is een opvallend en afwijkend verlichtingsconcept. De Kit wordt geleverd in een langwerpige doos met daarin een netvoeding, aansluitkabel met WiFi-unit, LED-hoekblokje en zes LED-verlichtingsbalkjes. Deze melkwitte balkjes zijn elk 30 cm lang, 3,5 cm breed en 2 cm hoog. Het hoekblokje is uiteraard 3,5 cm in het vierkant. De elementen verbindt men met elkaar door middel van een magnetische verbinding. Plaatst men alle zes balken achter elkaar, dan krijgt men een lichtbalk van 1,80 meter lengte met in totaal 60 aparte lichtzones. Dankzij het hoekelementje kan men echter ook andere vormen maken, zoals een hoek- of T-vorm, met 61 lichtzones. Elke balk bezit aan de onderkant twee plakstrips waarmee men het balkje op de muur kan plakken. De elementen worden aan elkaar verbinden door middel van een magnetische verbinding. Heeft men alle elementen op de gewenste plek geplaatst, dan sluit men op het uiteinde de aansluitkabel met WiFi-unit aan. Ook deze WiFi-unit heeft twee plakstripjes aan de onderkant, zodat men deze ook kan vastzetten. Tot slot steekt men de aansluitkabel in de voedingsunit en steekt men de stekker in het stopcontact. De balk licht meteen op en geeft een stevige hoeveelheid wit licht. Het is nu tijd op de bijbehorende LIFX app naar smartphone of tablet te downloaden en te openen.

LIFX app

De LIFX app is beschikbaar voor iOS, Android en Windows 10. Wij hebben de iOS versie gebruikt. Na het openen van de app dient men eerst een account aan te maken door het opgeven van een emailadres en een wachtwoord. Daarna kan men de Beam op twee manieren toevoegen: via Apple HomeKit of via WiFi. Wij kiezen de laatstgenoemde optie LIFX Setup en doorlopen de installatieprocedure. Deze is vrij simpel: men gaat naar de WiFi-settings op de iPhone en selecteert hier het WiFi-signaal van de LIFX Beam en als er verbinding is gemaakt keert men terug naar de LIFX app. De LIFX Beam wordt nu automatisch geconfigureerd voor gebruik op het thuisnetwerk. Daarna kan men voor de Beam een locatie, kamer en naam invoeren. Dat is alles. De LIFX Beam is nu aangemeld in de app en kan vanaf de app worden bediend. In de app staat onder Lights de Beam. Als we hier op tikken kunnen we het licht aan- of uitzetten. Tikken we op de naam dan openen we het bij de Beam behorende bedieningsvenster. In het eerste tabblad Colors bevinden zich twee kleurencirkels, een met alle kleuren van de regenboog en een met 16 wit lichtvariaties. Door te draaien kan men de kleur van de Beam eenvoudig wijzigen. De witte cirkel toont licht van Ultra Warm (2500K) tot Blue Ice (9000K). In de kleurencirkel kan men de kleur van het licht wijzigen door de cirkel te verdraaien en het witte bolletje omhoog en omlaag te bewegen. In totaal zijn er zo maar liefst 16 miljoen kleuren beschikbaar. Via de schuif in het midden van beide cirkels kan men het licht eventueel dimmen en uit- en aanzetten kan via de aan/uitknop eronder.

Thema’s en effecten

Maar er is nog meer. In het tweede tabblad Create staan onder de noemer Themes 18 voorgeprogrammeerde kleurenschema’s met namen als Creepy, Dream, Energizing, Halloween, Mellow, Peaceful, Relaxing, Soothing enzovoort. Via de opties Blend of Solid kan men de kleurweergave aanpassen. Swipen we naar links dan komen we in het venster Colors. Hier staan 40 specifieke kleuren die met de weergaveopties Fill of Paint kunnen worden geselecteerd. Sommige kleurenschema’s zijn wel erg bont, maar een aantal is prima geschikt als sfeerverlichting. In het derde tabblad Effects staan 9 effecten met de namen Move, Candle Flicker, Color Cycle, Music Visualizer, Spooky, Strobe (Hold), Animate Theme, Random en Pastels. Tikken we op een naam dan kan men een aantal parameters, zoals Speed, Brightness en Randomness, instellen. Deze parameters verschillen per effect. Bijvoorbeeld bij Music Visualizer kan men onder andere de optie Beat Detection aanzetten om het licht op het ritme van de muziek te laten wijzigen. Helaas werkte dat niet echt goed. De effecten Move, Candle Flicker en Color Cycle konden ons wel bekoren. Het vierde tabblad Day & Dusk biedt de mogelijkheid om de Beam om specifieke momenten automatisch aan of uit te laten gaan. Er zijn vier opties, te weten Wake Up, Day, Evening en Night Light, waarmee men het proces kan inregelen. Tijd, kleurtemperatuur en de helderheid van het licht kan men handmatig aanpassen. Via Pick Days kan men de gewenste weekdagen (de)selecteren.

Integratie

De LIFX verlichtingsproducten kan men aan diverse andere smart home producten, zoals Apple HomeKit, Nest, IFTTT, SmartThings, Amazon Alexa, Logitech Harmony, Google Assistent enzovoort, koppelen. Zo kan men via de Apple HomeKit, Amazon Alexa en Google Assistent de lampen met stemcommando’s bedienen. Interessanter is de koppeling met Nest. Via de opties Save Energy en Thoughtful Dimming kan men de LIFX verlichtingsproducten automatisch laten dimmen als men het huis verlaat of als er in specifieke zones (lees: kamers) geen activiteit is. Via de optie Light-Up Security kan men de LIFX-lampen bij afwezigheid automatisch willekeurig aan en uit laten gaan om potentiële inbrekers op een dwaalspoor te brengen. Met de optie Visual Alarms kan men de lampen koppelen aan de Nest Protect zodat deze bij brandgevaar een visuele waarschuwing geven. Via het platform IFTTT kan men nog veel meer koppelingen toepassen. IFTTT staat voor ‘IF This Then That’ en is een open platform waarmee door middel van kleine applets slimme apparaten in en rond het huis aan elkaar kunnen worden gekoppeld om zo specifieke taken automatisch uit te kunnen voeren. Kortom, met de integratie van LIFX zit het wel goed.

Conclusie

De LIFX Beam Kit kost € 199,99 en is onder andere te koop op de website van LIFX. Wie op zoek is naar sfeervolle verlichting voor in de woonkamer kan beter eerst de ‘gewone’ slimme lampen van LIFX of een ander merk bekijken. De LIFX Beam is meer een kleurrijk lichtobject dan een verlichtingslamp. Voor het plaatsen van een speels lichtaccent bij een schilderij of een luie stoel voldoet de LIFX Beam echter prima. Pluspunt is ook de verregaande integratie met andere slimme huis producten. Kortom, wie op zoek is naar een speels lichtobject kunnen we de LIFX Beam zeker aanbevelen!

Kijk voor meer informatie op eu.lifx.com.