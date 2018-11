Bij uitgeverij Van Duuren Media is een compleet herziene editie van het Handboek Fotografie (ISBN 9789463560504) verschenen. In deze inmiddels negende editie behandelt auteur Pieter Dhaeze alle aspecten van het fotograferen met een moderne digitale camera. Dus niet alleen digitale reflexen, maar ook digitale compact- en systeemcamera’s. Het 400 pagina’s tellende boek omvat 19 hoofdstukken verdeeld over vier katernen, te weten Fundament, Praktijk, Beeldbewerking en Inspiratie.

In Fundament komen zaken aan bod als: kenmerken van een digitale camera, belichting, kleur en witbalans, scherpte, flitsen, lenzen en compositietips. Dit deel is vooral interessant voor beginners. In hoofdstuk Praktijk wordt aandacht besteed aan het binnen en buiten fotograferen. Aan bod komen zaken als fotograferen in een museum, sporthal, theater, kerken en kathedralen. Ook het maken van portretten, macro-, actie-opnamen, onderwater- en luchtfotografie, evenals het schieten en monteren van videoclips komen aan bod. In het deel Beeldbewerking wordt uitgebreid aandacht besteed aan zaken als JPEG-beeldbewerking, werken met RAW, beelden omzetten naar zwart-wit en beeldmontage. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk Inspiratie waarin aandacht wordt aandacht aan twee leuke fotoreportages, een portfolio van Humberto Tan en het werk van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Laatstgenoemde verkoopt natuurfoto’s ten bate van het Fonds Slachtofferhulp. Verspreid door het boek staan veel praktische tips. Deze zijn herkenbaar aan het gekleurde kader met de tekst TIP ervoor. Ook staan er in de kantlijn diverse QR-codes die verwijzen naar informatieve instructievideo’s op YouTube waar een en ander nader wordt toegelicht. Dit alles maakt dit Handboek Fotografie een uitstekend boek voor in het bijzonder beginnende digitale fotografen. Het kost € 39,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!