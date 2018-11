ESET lanceert in samenwerking met Gryphon een beveiligde router in Nederland. Deze WiFi-router maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en ingebouwde anti-malware van ESET en bevat ouderlijk toezicht functionaliteiten, waardoor de online privacy van het hele gezin optimaal is beschermd. De Gryphon Secure Router maakt gebruik van Machine Learning om te bepalen of apparaten binnen het thuisnetwerk zich vreemd gedragen.

De Gryphon Secure Router beschermt niet alleen de pc’s en laptops aangesloten op het WiFi-netwerk, maar ook alle overige apparatuur in en om het huis die verbonden is met het internet. Nu het Internet of Things (IoT) een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijkse leven inneemt, is het verstandig om apparaten die van deze technologie gebruikmaken beter te beschermen. Antivirus of security is niet te installeren op bijvoorbeeld een slimme thermostaat of de van afstand bestuurbare verlichting. Wel is het verbindingspunt (de router) tussen het thuisnetwerk en de buitenwereld te beveiligen. Dave Maasland, CEO ESET Nederland: “Het klinkt misschien als verre toekomstmuziek, maar er bestaan al enkele eerste voorbeelden van hoe thuisnetwerken zijn ingezet voor cybercrime. Met onze groeiende afhankelijk van IoT-oplossingen ligt het voor de hand dat criminelen meer en vaker manieren gaan vinden om met het internet verbonden apparaten in en rond het huis over te nemen. Natuurlijk wil niemand dat bijvoorbeeld de camera bij de deurbel wordt gehackt, wat het een koud kunstje maakt om ongezien in te breken. De Gryphon Secure Router neemt alle zorgen die IoT ook met zich meebrengt in één keer helemaal weg. De meest gebruiksvriendelijke router ter wereld zorgt ervoor dat iedereen zorgeloos gebruik kan maken van IoT oplossingen.” De Gryphon Secure Router heeft ingebouwde anti-malware (antivirus) software, gebruikt machine learning om te zien of apparaten zijn gehackt, heeft ingebouwde ouderlijk toezicht, bezit een uniek design en heeft zeer krachtige hardware voor perfecte WiFi-snelheden.

De Gryphon Secure Router met het unieke design kost € 249,- en is te koop via geselecteerde verkooppunten.

Kijk voor meer informatie op www.eset.nl.