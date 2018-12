Goal Zero Sherpa powerpacks

Het Amerikaanse technologiebedrijf Goal Zero heeft de nieuwe Sherpa powerpack-reeks in Nederland geïntroduceerd. Dankzij de compacte behuizing en het lichte gewicht mogen de Sherpa 15, 40 en het vlaggenschip de Sherpa 100AC gewoon mee in je handbagage en de uitgebreide aansluitingsmogelijkheden, zoals draadloos opladen, high-speed Power Delivery, USB-C, DC en 220V voorzien een breed scala aan apparaten van stroom. In combinatie met een Goal Zero zonnepaneel zit je, waar je ook gaat, nooit meer zonder power.

Onze apparaten zijn weliswaar mobiel, maar om ze op te laden moeten we nog altijd in de buurt van een stopcontact zijn. Goal Zero brengt daar verandering in met krachtige en mobiele powerpacks, waarmee je al je apparaten van stroom kunt voorzien waar je maar bent. Ook al is dat op Mars. Dankzij de geïntegreerde 100W AC-aansluiting kun je het stopcontact nu gewoon met je meenemen om je camera’s en laptops opgeladen te houden. De Sherpa 100AC Power Pack biedt een grote batterijcapaciteit in een bijzonder compacte behuizing. Met een afmeting van slechts 14,7×3,8×13,3cm en een gewicht van 864 gram, kan de Sherpa 100AC zelfs mee in je handbagage. Met de capaciteit van 98 Wh kan een laptop tot twee keer en een smartphone tot wel tien keer opgeladen worden. Ook tablets en andere apparaten sluit je heel makkelijk aan op de diverse outputs van de Sherpa 100 en zelfs draadloos opladen is mogelijk.

Kleiner

De Sherpa is ook verkrijgbaar in kleinere uitvoeringen. De Sherpa 40 is een lichtgewicht powerbank van 19×11 cm en weegt maar 380 gram. Met de batterijcapaciteit van 44,4 Wh kan een smartphone ongeveer vier keer opgeladen worden.

De Sherpa 15 (12.7×6.85 cm) heeft een batterijcapaciteit van 14,7 Wh (3870 mAh) en is geschikt voor het opladen van smartphones, action cams en andere USB-apparaten. De Sherpa’s kunnen opgeladen worden via het stopcontact, de sigarettenaansteker in de auto of via een Goal Zero zonnepaneel, zoals de Nomad 28. Zo creëer je een handige outdoor-combinatie met een onuitputtelijke energiebron. En: zero emission!

De Sherpa Sherpa 15 (goed voor 1,5 keer opladen van een telefoon) kost € 49,99, de Sherpa 40 (goed voor 4 keer opladen van een telefoon) kost € 89,99 en de Sherpa 100 (goed voor 10 keer opladen van een telefoon, of twee keer een laptop) gaat voor € 299,- over de toonbank.

Kijk voor meer informatie op www.goalzero.com.