FlexPai opvouwbare smartphone

Royole Corporation heeft de komst van ‘s werelds eerste opvouwbare smartphone, een combinatie van mobiele telefoon en tablet met een flexibel scherm, aangekondigd. De Royole FlexPai laat het traditionele concept van een smartphone achter zich en kan opgevouwen of uitgevouwen worden gebruikt, waardoor het de draagbaarheid van een smartphone heeft met de schermgrootte van een HD-tablet.

De FlexPai bouwt voort op Royole’s traditie van het combineren van design en technologie in producten. Uitgevouwen, biedt de FlexPai ondersteuning voor split-screenmodus en multitasking; ondersteunt hij drag-and-drop tussen applicaties, waardoor hij functionaliteiten kan delen zoals een computer; past hij automatisch schermafmetingen aan; en biedt hij een aangename video- en game-ervaring. Opgevouwen biedt de FlexPai ondersteuning voor twee schermen met afzonderlijke, gelijktijdige werking. De interfaces op de primaire en secundaire schermen kunnen onderling met elkaar communiceren of onafhankelijk van elkaar werken, zonder elkaar te storen. Gebruikers kunnen ook meldingen ontvangen op de zijbalk van het randscherm, die kan worden gebruikt om oproepen, berichten en andere notificaties te beheren die het gebruik van het primaire en secundaire scherm kunnen verstoren. Het FlexPai-scherm is een compleet, volledig flexibel scherm met lichte, dunne, kleurrijke en buigzame eigenschappen. Royole’s eigen, innovatieve technologieën zorgt voor de stabiliteit, betrouwbaarheid en lange levensduur van de FlexPai, die volledig zijn geverifieerd door Royole. Een FlexPai heeft meer dan 200.000 buig-, draai- en spanningstests doorstaan. De FlexPai kan ook in verschillende hoeken worden gevouwen. Wat de software betreft, past het unieke Water OS automatisch verschillende weergavemodi aan voor verschillende in- en uitklaphoeken en toepassingen zoals fotograferen, gebruik op kantoor, video kijken, gamen en meer.

Specificaties

FlexPai maakt gebruik van Qualcomm’s nieuwste Snapdragon 8-serie vlaggenschip SoC, waarin de krachtigste AI en de meest geavanceerde chipprocestechnologie worden geïntegreerd. De camera-opstelling bestaat uit een 20-megapixel-telelens en een 16-megapixel groothoeklens die dankzij de dual view-cameramodus kan worden gebruikt voor zowel normale foto-opnamen als het nemen van een selfie. Fast-charge wordt aangedreven door de eigen Ro-Charge-technologie van het bedrijf, die een snelheidsverhoging van 40% oplevert. Andere functies zijn ook direct beschikbaar op het apparaat, waaronder uitbreidbare opslag met MicroSD, vingerafdruk-ID, opladen via USB-C, stereoluidsprekers en meer.

Een developer-model van de nieuwe FlexPai-smartphone is wereldwijd beschikbaar via de website van het bedrijf. Het consumentenmodel zal tegelijkertijd beschikbaar zijn voor Chinese consumenten. De orderafhandeling begint eind december 2018.

Kijk voor meer informatie op www.royole.com/FlexPai.