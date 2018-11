In de reeks Classroom In A Book is bij uitgeverij Van Duuren Media een nieuw boek verschenen over Adobe InDesign CC. Met Classroom in a Book: Adobe InDesign CC 2018 (ISBN 9789463560474) kunt u uw kennis over typografie, paginaopmaak en documentopbouw verbreden.

Classroom in a Book is de populairste serie van hands-on trainingsboeken voor software. Het biedt wat geen enkel ander boek of trainingsprogramma doet: een officiële training van Adobe, ontwikkeld met hulp van Adobe-productexperts. Dit 432 pagina’s dikke boek bevat 15 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de InDesign CC werkruimte in elkaar steekt. In het tweede hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de basiswerking van InDesign CC en in de volgende hoofdstukken gaat u aan de slag met specifieke opdrachten. Dankzij deze praktische lessen met talloze tips en technieken leert u InDesign CC bijna spelenderwijs beter beheersen. U kunt het boek van begin tot eind lezen, of de lessen volgen die u interessant vindt. De voorbeelden komen uit de dagelijkse praktijk – variërend van een gedrukte flyer tot een interactief PDF-document met formuliervelden – en zijn ontwikkeld om de beginnende InDesign-gebruiker via de meest fundamentele naar de krachtigste functies van InDesign te loodsen. Ervaren InDesign-gebruikers vinden in het boek praktijktips en functies die al snel onmisbaar voor elke ontwerper zijn, zoals het maken van kleurpaletten uit afbeeldingen en het werken met lettertypesuggesties. Bij de aanschaf van dit boek behoren ook de nodige extra’s, zoals downloadbare lesbestanden waarmee u de projecten in dit boek kunt uitvoeren. Een uitstekend boek voor beginners en een prima naslagwerk voor meer ervaren gebruikers van InDesign CC. Het kost € 49,99 en is onder andere bij Bol.com te koop is. Warm aanbevolen!