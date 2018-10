Targus heeft met de Thunderbolt 3 DV4K een nieuw docking station voor professionele videobewerkers op de markt gebracht. Het apparaat wordt aangesloten met behulp van een Thunderbolt 3-aansluiting, waarmee de fabrikant zich vooral op gebruikers van moderne laptops lijkt te richten. Het docking station geeft grafische ontwerpers, animators en videobewerkers zowel snelheid als 4K-resolutie en is geschikt voor elk gangbaar operating systeem.

Het Targus Thunderbolt 3 DV4K Docking Station (DOCK220USZ) is circa 40x13x8 cm groot en uitgevoerd in het zwart met aluminium. Meegeleverd worden een netvoeding, voedingskabel en een 50cm lange USB-C kabel. Het degelijk gebouwde apparaat beschikt aan de achterzijde over een Thunderbolt 3 upstream en een Thunderbolt 3 downstream poort (Gen 1, DP alt mode), een DisplayPort 1.2a, een Gigabit Ethernet (RJ-45) LAN-poort, een USB 3.0 (3.1 Gen 1, Type A) poort, een 3.5mm microfooningang en een 3.5mm koptelefoonuitgang.

Aan de voorkant zien we naast het statuslampje een USB-C (5Gbps, 5V /1.5A) poort en een USB 3.0 (3.1 Gen 1, Type A) poort. Ook is het mogelijk om laptops tot een vermogen van 85 watt via het apparaat op te laden. Het apparaat wordt gevoed door een 20V-adapter en kan vastgelegd worden aan een Kensington-slot.

Het Targus Thunderbolt 3 DV4K Docking Station kost € 542,-.

Kijk voor meer informatie op www.targus.com.