Samsung heeft de komst van de Galaxy A9 aangekondigd, een smartphone die is gemaakt voor mensen die er graag op uittrekken om hun mooiste en spannendste momenten vast te leggen en te delen. Deze nieuwe smartphone zit vol met extra’s die je helpen om dag in dag uit alles uit je leven te halen. Met de Quad Camera heeft Samsung een wereldprimeur, nooit eerder verscheen er een smartphone met vier camera’s aan de achterkant.

De Samsung Galaxy A9 is op maat gemaakt voor mensen die weten wat ze willen en daar helemaal voor gaan. Of het nu een selfie is tijdens het uithalen van een halsbrekende toer, of die ene perfecte panoramafoto – de Galaxy A9 is perfect voor het vastleggen en delen van je avonturen. Waar je ook bent en wat je ook doet. Met de Galaxy A9 leg je probleemloos je mooiste momenten vast. De vier lenzen geven je eindeloze mogelijkheden om je creativiteit de vrije loop te laten. Met de 2x optische zoom maak je gedetailleerde close-up shots van afstand. De Ultra Wide Lens vergroot je mogelijkheden en met de Scene Optimizer maak je beelden van professionele kwaliteit. Met AI Scene Recognition is je camera slimmer. Hij herkent situaties en past de instellingen razendsnel en automatisch aan voor de beste foto. De Depth Lens geeft je de vrijheid om handmatig de scherptediepte en het focuspunt van de foto aan te passen.

Nóg een manier voor de creatie van professionele beelden. Of het nu erg licht of juist donker is, de 24-megapixel Main Lens zorgt op elk moment van de dag voor levendige foto’s. De flinke 3.800 mAh batterij van de Galaxy A9 gaat lang mee en verzekert je van onbekommerd gebruiksgemak. Met de smartphone kun je meer vastleggen en opslaan, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je geheugen vol raakt. De Galaxy A9 heeft 128 GB opslag en dat is uit te breiden naar 512 GB. De Galaxy A9 beschikt over Bixby en Samsung Health. Ook is de smartphone met extra’s als App Pair perfect om te multitasken.

De Samsung Galaxy A9 verschijnt in de kleuren Caviar Black, Lemonade Blue en Bubblegum Pink. De Galaxy A9 is vanaf november verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 599,-.

Kijk voor meer informatie op: www.samsung.com/nl/mobile/.