Nieuwe Samsung J-serie smartphones

Samsung heeft de Galaxy J6+ en J4+ smartphones geïntroduceerd. De toestellen vormen een uitbreiding op Samsungs betaalbare J-serie. De nieuwe smartphones zijn uitgerust met tal van functies die ook op de topmodellen van Samsung te vinden zijn. Met hun stijlvolle design en display, eersteklas camera en lange batterijduur maken de Galaxy J6+ en J4+ een premium smartphone-ervaring voor iedereen bereikbaar.

De Samsung Galaxy J6+ en J4+ hebben een glasachtige achterkant waarmee het design een nieuwe dimensie krijgt. De ergonomisch afgeronde randen zorgen voor een premium look en feel en het toestel ligt daardoor bovendien lekker in de hand. Net als de premium Galaxy-smartphones hebben de Galaxy J6+ en J4+ een Infinity Display (6.0 inch HD+). In combinatie met de slanke rand en het grote scherm is dat ideaal om te gamen, films te kijken of te multitasken. Met de functie Split Screen gebruik je probleemloos twee apps tegelijkertijd. De Galaxy J6+ en J4+ hebben gezichtsherkenning waarmee je je smartphone snel en gemakkelijk ontgrendelt. Daarnaast biedt de Galaxy J6+ een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Zonder compromissen te doen aan het stijlvolle design is het toestel zo extra veilig en eenvoudig in gebruik.

Verbeterde camera

Een goede camera is onmisbaar. Daarom heeft Samsung de camera’s in de Galaxy J-modellen sterk verbeterd. Op de Galaxy J6+ zit een 13-megapixelcamera aan de achterzijde en een 8-megapixel Dual Camera aan de voorkant, terwijl de Galaxy J4+ een 5-megapixel Dual Camera heeft. Daarmee maak je probleemloos een natuurlijk bokeh-effect. Met de functie Live Focus Dual Camera pas je de scherptediepte aan, ook na het maken van de foto. Zo ben je er zeker van dat het resultaat altijd aansluit bij jouw wensen. De Galaxy J6+ en J4+ hebben een groter F 1.9 diafragma aan de achterzijde. Dat maakt de camera perfect voor het maken van heldere beelden, zelfs bij weinig licht. De floating shutter-functie is ideaal om snel met één hand te fotograferen.

Dolby Atmos

De Galaxy J6+ en J4+ bieden eersteklas performance op het gebied van audio, batterijduur en geheugen. Zo is Dolby Atmos op beide toestellen geïntegreerd en ben je verzekerd van een meeslepende surround sound. Of je nu een film kijkt of naar je favoriete nummer luistert, het geluid vloeit als het ware om je heen. Bovendien hebben de Galaxy J6+ en J4+ een batterij van 3.300 mAh, een verbetering van 10% ten opzichte van de vorige modellen. Met de functie Power Saving bespaar je energie voor de momenten dat je die echt nodig hebt. Tot slot kunnen beide devices allerlei geavanceerde taken aan dankzij de krachtige quad core 1.4 GHz processor. Daarmee bekijk je onder andere video in hoge resolutie zonder dat je direct de batterij leegzuigt. De Galaxy J6+ heeft 3 GB RAM en 32 GB geheugen, terwijl de Galaxy J4+ over 2 GB RAM en 32 GB beschikt. Beide smartphones hebben met een microSD card een intern geheugen tot 256 GB.

De nieuwe Galaxy J6+ verschijnt in de kleuren zwart, grijs en rood en is verkrijgbaar vanaf € 239,-. De Galaxy J4+ verschijnt in de kleuren zwart, roze en goud en is verkrijgbaar vanaf € 189,-.

Kijk voor meer informatie op www.samsung.nl.