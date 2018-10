Nest lanceert Thermostat E

Nest Labs heeft met de Europese lancering van de Nest Thermostat E zijn thermostaat-aanbod uitgebreid. De Nest Thermostat E heeft een nieuwe vormgeving en dezelfde functies als de al langer verkrijgbare Nest Learning Thermostat. Hij kan overal worden bediend en is uitgerust met een vooraf ingesteld schema, zodat gebruikers al vanaf dag één energie kunnen besparen.

De Nest Thermostat E is helemaal opnieuw ontworpen en heeft een uniek mat scherm, waardoor hij in elk huis past. Het apparaat heeft alles men verwacht van een Nest-thermostaat, maar met een hernieuwde nadruk op een eenvoudige gebruikerservaring. Bij de Thermostat E heeft Nest niet gekozen voor het opvallende uiterlijk van de Nest Learning Thermostat, maar voor een subtieler ontwerp dat past in elk huis, met een witte ring aan de buitenkant en een mat scherm op een elegante standaard. En door de stoffen hoes van de Heat Link E past hij goed bij het meubilair en is hij meer dan alleen een beige doos aan de muur. De gloednieuwe Heat Link E vervangt de bestaande thermostaat en wordt aangesloten op de al aanwezige bedrading. De Heat Link maakt draadloos verbinding met de Nest Thermostat E, die overal in huis met een stopcontact kan worden verbonden. De meeste mensen hebben hoogstens een uur nodig om de Nest Thermostat E te installeren. Maar ook een Nest Pro kan de installatie uitvoeren. In Europa kun je kiezen uit meer dan 14.000 erkende Nest Pro’s om de Nest-producten te installeren.

De Nest Thermostat E heeft een vooraf ingesteld schema, zodat gebruikers al vanaf dag één energie kunnen besparen. En hij blijft leren van het schema van de gebruiker, net als de Nest Learning Thermostat. Aan de basis van de Nest Thermostat E liggen functies die mensen inmiddels verwachten van een Nest-thermostaat. Zo zet de Nest Thermostat E de verwarming lager als hij detecteert dat niemand thuis is om zo energie te besparen. De functie True Radiant zet de verwarming vroeg aan om de doeltemperatuur te halen en schakelt deze weer op tijd uit, waardoor het in huis niet warmer wordt dan de temperatuur die de gebruiker heeft ingesteld. Met de Nest-app kunnen gebruikers eenvoudig overal de temperatuur aanpassen, zelfs met hun stem via Google Assistent. Nest laat zien hoeveel energie gebruikers dagelijks verbruiken in de Energiegeschiedenis en maandelijks in hun Nest-rapport.

De Nest Thermostat E kost € 219,- en is onder andere te koop bij Bol.com.

Kijk voor meer informatie op www.nest.com.