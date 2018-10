Microsoft breidt Surface productlijn uit

Microsoft kondigde deze week naast updates voor Windows 10 en Office ook diverse nieuwe toevoegingen aan de Surface-familie aan. Het betreft de Surface Pro 6, Surface Laptop 2 en de Surface Studio 2

De Surface Pro 6 is de krachtigste Surface Pro tot nu toe en komt beschikbaar in de kleuren platina en zwart. Het device heeft de nieuwste 8e generatie Intel Quad Core-processor. De Surface Pro 6 is 67 procent sneller dan zijn voorganger en kent een batterijlevensduur van 13,5 uur.

De Surface Laptop 2 is dun en licht en past hierdoor gemakkelijk in je tas. Het device is verkrijgbaar in vier kleuren, waaronder mat zwart, bordeauxrood, kobaltblauw en platina. De Surface Laptop 2 draait op de nieuwste 8e generatie Intel Quad Core-processor en is 85 procent sneller dan de vorige Surface Laptop. Deze Surface Laptop heeft daarnaast een batterijlevensduur van maximaal 14,5 uur. Het apparaat maakt nauwelijks een geluid wanneer je het scherm dichtklapt en op het toetsenbord typt.

De Surface Studio 2 is de meest krachtige Surface ooit. Het is ontwikkeld voor videomakers die behoefte hebben aan meer levendigheid, hogere grafische prestaties en snellere verwerking. De Surface Studio 2 heeft anderhalf keer snellere grafische prestaties en twee keer het grafische geheugen in vergelijking tot zijn voorganger, en is 38 procent helderder, met 22 procent meer contrast. Daarnaast heeft de nieuwe Studio 4096 drukniveaus en kantelgevoeligheid voor tekenen en schetsen.

De Surface Pro 6, Surface Laptop 2, Surface Studio 2 en zijn naar verwachting in 2019 beschikbaar in Nederland. Data en prijzen zijn nog niet bekend.

