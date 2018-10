LIFX verlichtingsproducten nu ook in de Benelux verkrijgbaar

LIFX is een pionier op verlichtingsgebied en bracht zijn eerste slimme verlichtingsoplossingen in 2012 uit, toen het concept van het ‘slimme huis’ de tekentafels nog moest verlaten. Het bedrijf brengt de toekomst van verlichting nu ook binnen het bereik van de Nederlandse consument, met de lancering van tien innovatieve verlichtingsproducten op de Benelux-markt.

LED-licht biedt vele voordelen waaronder een levensduur van de lamp tot wel 23 jaar en een laag energieverbruik. LED-licht draagt dus bij aan een lagere energierekening en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Bovendien kan je met de slimme verlichtingsoplossingen van LIFX je huis transformeren met prachtig en sfeervol licht in tot 16 miljoen verschillende kleuren. De verlichting is op allerlei verschillende manieren te personaliseren en te automatiseren. Zo kunnen de felheid en de kleurtemperatuur automatisch worden aangepast aan het omgevingslicht en de tijd van de dag. LIFX lanceerde onlangs speciale licht thema’s rond Halloween en geeft complete vrijheid in sfeerbepaling met de flexibele app. De producten werken naadloos samen met de bekende stembesturingssystemen, waaronder Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit en Microsoft Cortana, zodat je de verlichting kunt bedienen met je stem of met de app. LIFX is het enige merk dat de laatste scène-instelling van de lamp onthoudt, zelfs wanneer de originele lichtschakelaar gebruikt wordt. Om te vieren dat LIFX nu ook in Nederland en de rest van de Benelux beschikbaar is, zijn er diverse consumentenacties opgezet. Bij LIFX kan je het concept WiFi-lampen testen met de aankoop vanaf slechts één lamp. Er is geen dure aanschaf van een bridge nodig, want de lamp zelf bevat de WiFi-module. LIFX verlaagt hiermee de instapdrempel voor mensen die de smart home-wereld voor het eerst betreden en wil zo een grotere groep mensen voor de draadloze LED-technologie interesseren.

Kijk voor meer informatie op eu.lifx.com.