Gezonder werken met ergonomische muis en laptopstandaard

R-Go Tools introduceert twee oplossingen voor gezond werken met computers en laptops: de HE Sport Bluetooth ergonomische muis en de R-Go Riser DUO tablet- en laptopstandaard in één. Beide oplossingen zijn ontworpen om ergonomisch te kunnen werken.

Moderne 2-in-1 apparaten hebben technisch en qua gebruikersgemak veel voordelen, maar brengen ook nieuwe risico’s op lichamelijke klachten met zich mee. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan éénderde van alle computergebruikers RSI-klachten krijgt en dat 60 procent van de Nederlandse kinderen tussen de 4 en 16 jaar RSI-klachten krijgen door beeldschermgebruik. Mede daarom is het werken met een mobiel device zonder standaard wettelijk beperkt tot maximaal twee uur achtereen. Het gebruik van de ergonomische accessoires van R-Go Tools voorkomt gezondheidsrisico’s en helpt je te voldoen aan de Arbo wet- en regelgeving voor gezond werken.

De HE Sport (beschikbaar voor links en recht) is een verticale ergonomische muis voor desktops, notebooks en 2-in-1 apparaten en werkt via bluetooth. De ergonomische muis heeft een verticale grip die zorgt voor een neutrale ontspannen stand van de hand en pols. Door de verticale stand zorgt de HE muis tevens dat de grote armspieren gebruikt worden in plaat van kleine spieren en pezen waardoor klachten worden voorkomen.

De R-Go Riser DUO is een handige tablet- en laptopstandaard in één. Door zijn compactheid (slechts 5 mm dik) is hij eenvoudig mee te nemen. Met deze standaard kan het beeldscherm op ergonomische ooghoogte worden gebracht.

De R-Go Riser DUO kost € 67,50 en de HE Sport muis met bluetooth kost € 77,90. Beide producten zijn onder andere te koop op Bol.com.

Kijk voor meer informatie op www.r-go-tools.com/nl/.