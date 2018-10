Hoe kunt u uw dierbare fotoprints digitaal bewaren en delen? Wat te doen als u stapels fotoalbums en dozen vol met honderden foto’s hebt? Het handmatig plaatsen en scannen van foto’s kan een tijdrovende bezigheid zijn. En als u honderden foto’s hebt, kan het een gigantische en ondoenlijke klus lijken. Dankzij de automatische documentinvoer biedt de Epson FastFoto FF-680W scanner uitkomst. Deze scanner kan maar liefst tot 30 foto’s in 30 seconden scannen.



Met de Epson FastFoto FF-680W kunt u alle mogelijke soorten en maten scannen, waaronder standaard, vierkante, panoramische en instantfoto’s, variërend van 9x13cm tot en met 21x91cm (panoramisch). Het is ook een intelligente scanner omdat hij herkent wanneer zowel de voor- als achterzijde moet worden gescand. Op die manier worden uw speciale handgeschreven notities op de achterkant van de foto’s automatisch meegescand. Met de bij de FastFoto FF-680W meegeleverde software kunt u duizenden foto’s snel en eenvoudig verbeteren. U kunt ervoor kiezen de foto’s handmatig te bewerken, maar dankzij een reeks afzonderlijk selecteerbare automatische functies kunt u ervoor zorgen dat uw foto’s direct klaar zijn om te delen. Deze functies omvatten bijsnijden, draaien, kleuren herstellen van vervaagde foto’s en het verbeteren van helderheid, contrast en kleur. Bovendien bestaat er een optie om automatisch zowel een verbeterde als de oorspronkelijke versie van de scan op te slaan. Dit is ideaal als u ook een niet-geretoucheerde back-up wilt.

Delen

Delen en opslaan van bestanden gaat nu ook gemakkelijk. Met de software kunt u een bestandsformaat kiezen dat geschikt is voor uw behoeften: kleine en eenvoudig te delen JPEG’s of grote TIFF’s voor maximale beeldkwaliteit. Met de FastFoto-software bent u altijd voorbereid op de volgende stap, doordat u foto’s kunt delen via e-mail en uw afbeeldingen automatisch kunt uploaden naar cloudservices zoals Dropbox en Google Drive. Deze veelzijdige scanner is niet alleen geschikt voor het scannen van foto’s; u kunt een er ook diverse enkel- of dubbelzijdige papieren media mee archiveren met een snelheid van 45 ppm, met een verticaal formaat tot A4. Scan en organiseer al uw dierbare en belangrijke documenten zoals schooldiploma’s en -rapporten, kindertekeningen, krantenknipsels of algemeen administratief papierwerk. De scanner kan ook overweg met panoramische beelden, geweldig voor het digitaliseren van groepsfoto’s van school. Met de OCR-software kunt u bovendien gescande documenten bewerken in Word of Excel en kunt u zoeken in PDF’s.

De Epson FastFoto FF-680W is beschikbaar vanaf december 2018 en gaat circa € 599,- kosten.

Kijk voor meer informatie op www.epson.nl.