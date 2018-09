Travis lanceert vertaal-apparaat Travis Touch

Iedereen zou elkaar moeten kunnen verstaan. Dat is het streven van de Rotterdamse startup Travis, dat met de Travis Touch een vertaalapparaat heeft gelanceerd dat de 105 meest gesproken talen ‘live’ verstaat, vertaalt en spreekt. Is dit de ideale gadget voor globetrotters? Wij probeerden de Travis Touch uit.

Travis bestaat ongeveer anderhalf jaar en heeft eerder al met veel succes onder de naam ‘Travis de Tolk’ een vertaalapparaat op de markt gebracht. In de hele wereld lijkt er vraag naar het Rotterdamse vertaalapparaat, want van Andorra tot Zwitserland, het apparaat is in meer dan 120 landen in gebruik. De Travis Foundation, een stichting die opgericht is door Travis, wil alle talen digitaal beschikbaar maken. Hierdoor kan de technologie nog meer bijdragen aan noodhulp, communicatie en educatie. De eerste taal die de stichting digitaliseert is het Tigrinya, een taal die door Ethiopiërs en Eritreeërs gesproken wordt en nu vooral een taalbarrière voor noodhulp is. Travis de Tolk wordt onder meer gebruikt door Movement On The Ground (Johnny de Mol’s stichting, die zich inzet voor bootvluchtelingen) en door de Nederlandse marechaussee. De Travis Touch is de opvolger van ‘Travis de Tolk. Travis kiest in elke taalcombinatie voor de beste vertaalsoftware: van grote partijen als Google en Microsoft, tot die van lokale partijen. Er wordt nu al geschakeld tussen zestien verschillende vormen van vertaalsoftware door middel van kunstmatige intelligentie (AI), wat het een ‘slim’ apparaat maakt.

Apparaat

De Travis Touch wordt geleverd in een witte doos. In deze doos vinden we de Travis Touch, een USB-kabel, een folder en een Quick Guide (snelstart gidsje). De in het zwart uitgevoerde Travis Touch is een handzaam apparaatje. Het is circa 11x6x2 cm groot en weegt ongeveer 120 gram. In het apparaat zit een 2500 mAH accu, een quadcore 1.28 GHz processor, 8 GB opslagruim en 1 GB werkgeheugen. Het apparaat ondersteunt verder Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a/b/g/n en 2G, 3G en 4G netwerken. Aan de voorzijde zien we een aanraakgevoelig LCD-schermpje van 3,6×5 cm met een resolutie van 240×320 pixels en daar onder drie knoppen. De linker- en de rechterknop zijn de vertaalknoppen van de geselecteerde talen. De middelste knop is de zogeheten Magic Button. Hiermee kan men via spraakcommando’s de talen selecteren. Aan de rechter zijkant zit de aan/uitknop en een reset-gaatje (voor als de ingebouwde Android software blijft ‘hangen’) en aan de linker zijkant een SIM-kaartslot en daarboven een microfoon-gaatje. Bovenop het apparaat zit de speaker en aan de onderkant een afdekplaatje met daaronder een 3,5mm audio-uitgang en een microUSB-poort. Via de laatstgenoemde poort kan men de ingebouwde accu opladen. Het is ook mogelijk om het apparaat draadloos op te laden. Is het apparaat opgeladen, dan kan men aan de slag.

Praktijk

We zetten het apparaat aan via de aan/uitknop aan de zijkant. Via de knop Instellingen kan men de gewenste online verbinding selecteren. Via Network kan men kiezen uit WiFi, Mobile data en WiFi Hotspot of via Bluetooth een verbinding maken met bijvoorbeeld de eigen smartphone. Wij kiezen voor deze laatste optie, want we hebben onze smartphone altijd bij ons. Op deze manier hoeven we geen apart SIM-kaartje aan te schaffen. In hetzelfde menu kan men ook de systeemtaal van de Travis Touch instellen. Er kan worden gekozen uit Engels, Spaans, Chinees, Japans en Koreaans. Nadat de dit hebben gedaan, gaan we de gewenste talen selecteren. We tikken op de linker getoonde vlag en selecteren Dutch en daarna tikken we op de rechter vlag en selecteren we de gewenste vreemde taal, in ons geval Italiaans. In principe zijn we nu klaar om de Travis Touch te gaan gebruiken. We drukken op de linkerknop (vierkant van de input taal) en spreken een zin uit. Er verschijnt een microfoon tekentje op het scherm en direct na het uitspreken zien we onder de vlaggen de gesproken Nederlandse tekst verschijnen en niet lang daarna wordt deze keurig in het Italiaans vertaald en uitgesproken, prima. Nu drukken we op de rechterknop (met het rondje) en laten onze Italiaanse gesprekspartner antwoorden. Ook dit wordt keurig vertaald. Zo kunnen we vrij vlot een conversatie voeren. Heeft men te maken met gesprekspartners die meerdere talen spreken, dan kan men via de Magic button met een Engelstalig spraakcommando (bijvoorbeeld: select Dutch and Spanish) vrij snel van talen wisselen. De 20 laatste vertaalde zinnen kan men overigens via de knop Translation History (linker knop boven de vlaggen) terugkijken en eventueel opnieuw afspelen. Na verloop van tijd krijgt men handigheid in de bediening van de Travis Touch en gaat een en ander intuïtief.

Conclusie

Veel reizigers zijn al vertrouwd met vertaalapps op hun smartphone. Dat de Travis Touch een los apparaat is en niet een mobiele app zien de bedenkers echter niet als een nadeel, maar als een voordeel. Iedereen is namelijk erg gehecht aan zijn of haar smartphone, terwijl je een vertaalapparaat makkelijker rond laat gaan of uitleent. Feit is dat men met de Travis Touch maar liefst 105 talen (waaronder enkele zeer exotische) op zak heeft en men dankzij de Magic Button vrij vlot tussen deze talen kan schakelen. Vooral in internationale gezelschappen is dat een groot pluspunt. De Travis Touch is beschikbaar via Indiegogo en kost eerst $ 159.-. Aanbevolen voor globetrotters!

Kijk voor meer informatie op www.travistranslator.com/solutions/.