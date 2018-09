Samsung lanceert 8K TV

Met de onthulling van de Q900R QLED 8K TV betreedt Samsung de markt van 8K TV’s. De Samsung QLED 8K TV is onderdeel van de langetermijnvisie van Samsung om met 8K de meest accurate en levensechte beelden ooit te creëren. Daarom heeft de TV naast de 8K-resolutie ook verschillende 8K-verbeterende features, waaronder Real 8K Resolution, Q HDR 8K en Quantum Processor 8K. Al deze mogelijkheden brengen beelden in 8K-kwaliteit tot leven.

De nieuwe Samsung QLED 8K TV is vanaf begin oktober verkrijgbaar in drie beeldformaten (65, 75 en 85 inch). Om beelden van 8K-kwaliteit te bereiken, beschikt de Samsung Q900R over Real 8K Resolution die geschikt is voor 4.000 nit piekhelderheid – een standaard waar de meeste filmstudio’s aan voldoen. Met deze functie geeft de tv vier keer meer pixels weer dan een 4K UHD TV en 16 keer meer pixels dan een Full HD TV. Om beelden optimaal tot hun recht te laten komen, is Q HDR 8K met ondersteuning voor HDR 10+-technologie toegevoegd. Deze software optimaliseert de helderheidsniveaus en zorgt voor onberispelijke kleuren en beelden. Omdat de TV geschikt is voor gebruik met HDR10+, heeft de Samsung Q900R onlangs de officiële HDR10+-certificering ontvangen.

Upscaling

Samsungs eigen 8K AI Upscaling-technologie is gebaseerd op kunstmatige intelligentie en uitgerust met beeld- en geluidskwaliteit tot een niveau dat geschikt is voor 8K, ongeacht de oorspronkelijke bronkwaliteit of -indeling. Het maakt daarbij niet uit of je kijkt via een streamingdienst, set-top box, HDMI, USB of mobiele mirroring. De Quantum Processor 8K herkent en schaalt de beelden op om in 8K-kwaliteit weer te geven. Bovendien beschikt de Q900R over Direct Full Array Elite. Dit zorgt voor verbeterd contrast, nauwkeurige achtergrondverlichting en 100% kleurvolume. Daarmee zie je miljarden kleuren die uiterst precies worden weergegeven voor de meest pure kleurervaring tot nu toe. De Q900R TV maakt kijken naar content efficiënter met functies waarmee je je TV op een andere manier kunt gebruiken. Zo herkent en analyseert de TV bijvoorbeeld het aantal aangesloten entertainmentapparaten die via de optische kabel zijn verbonden. Deze kun je vervolgens selecteren via de One Remote, waarbij de beeldbron en audio-uitgang van de TV automatisch worden geoptimaliseerd voor de beste kijkervaring.

Lifestyle

Lifestylefuncties als Ambient Mode zijn verbeterd om de TV in de woonkamer naadloos te laten versmelten met zijn omgeving door prachtige afbeeldingen, weer, nieuws en meer op het scherm te laten zien. De vijf meter lange One Invisible Connection bevat de optische kabel en stroom in één naadloos snoer, waardoor gebruikers meer vrijheid hebben om te beslissen waar en hoe ze de tv plaatsen. Slimme verbeteringen, zoals SmartThings, dragen verder bij aan het vermogen van de Q900R om gebruikers meer toegang tot informatie te bieden en hun leven gemakkelijker te maken, en de Universal Guide biedt gepersonaliseerde aanbevelingen om gemakkelijk live- en OTT-content te vinden.

De verkoopadviesprijs van de nieuwe Samsung QLED 8K TV bedraagt € 4.999,- voor 65 inch, € 6.999,- voor 75 inch en € 14.999,- voor 85 inch.

Pre-registratie is mogelijk via www.samsung.com/nl/qled8k/.