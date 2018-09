Nieuw van PhotoFast is de AirCharge, een draadloze oplader voor Qi compatibele apparaten. De AirCharge is geschikt voor een groot aantal apparaten, waaronder de Apple iPhone 8, 8 Plus, X, Xr, Xs en Xs Max, de Samsung Galaxy S9+, S9, S8+, S8, Note 8, S7 Edge, S7, S6 Edge+, S6 Edge, S6 en Note 5, de Sony Xperia XZ2, de Google Nexus 4, 5 en 6, de LG V30, G10 en G6, en de Lumia 1520, 1050, 930, 920, 830 en 820. Het apparaat beschikt over een 10W snellaadfunctie.

De PhotoFast AirCharge wordt geleverd inclusief een 1 meter lange Type-C naar USB-A kabel. De AirCharge zelf is met een omvang van 100x100x11mm en een gewicht van slechts 88,6 gram betrekkelijk compact. Het apparaat is vervaardigd van PC-ABS materiaal en vuur- en schokbestendig. Het beschikt over een geavanceerd temperatuurbeheer en de speciaal ontworpen stoffentextuur aan de bovenkant houdt de oppervlaktetemperatuur koel. De AirCharge heeft een groot oplaaddetectiegebied, een hoge laadefficiëntie en ondersteunt snel opladen.

Men plaatst het op te laden apparaat op het laadstation en er wordt direct gestart met opladen. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, schakelt de AirCharge zichzelf uit. Een indicatielampje licht op als er bijvoorbeeld metalen voorwerpen het laden verhinderen. De PhotoFast AirCharge kost € 49,99.

Kijk voor meer informatie op www.photofast.com of www.digtrading.nl.