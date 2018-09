Het aantal videodeurbellen groeit gestaag. Ook Nest Labs heeft nu met de Nest Hello een intelligente videodeurbel op de markt gebracht. In tegenstelling tot veel concurrenten dient men de Nest Hello bedraad aan te sluiten. De Nest Hello videodeurbel kan echter dankzij geavanceerde algoritmen niet alleen vaststellen of er bijvoorbeeld iemand voor de deur staat, maar ook of het een bekende is of niet. Hiervoor dient men wel een abonnement op Nest Aware hebben. Wij probeerden de Nest Hello uit.

De Nest Hello wordt geleverd in een rechthoekige doos met daarin de Nest Hello videodeurbel, montagesteun, 15 graden wig, belaansluiting, opener, verlengdraden, wandpluggen, schroeven, steenboor, raamsticker en startershandleiding. De in zwart met wit uitgevoerde Nest Hello is 11,7 cm hoog, 4,3 cm breed, 2,6 cm diep en weegt 129 gram. Om de Nest Hello te kunnen gebruiken, heeft men tevens een transformator van 16-24 V AC en 8 VA, een bel en bedrading van de transformator en bel naar de voordeur nodig. De ingebouwde camera beschikt over een 3-megapixel 2K-kleurensensor van 0,85 cm met 8x digitale zoom. Het apparaat beschikt verder over een ingebouwde hoogwaardige luidspreker, microfoon, led-lichtring en een led-statuslampje. De Hello zit vastgeklikt in de montagesteun en kan indien nodig met behulp van de meegeleverde opener weer worden losgemaakt. De videocamera zit aan de bovenzijde van het apparaat met daaronder de drukbel met LED-ring. De camera kijkt recht naar voren, maar dankzij de meegeleverde wig is het eventueel mogelijk om de bel onder een hoek van 15 graden naar links of rechts te plaatsen.

HD videobeelden

De Nest Hello produceert HD videobeelden (1600×1200 bij 30 bps) via WiFi, zodat gebruikers tot in de kleinste details kunnen waarnemen wat er gebeurt. De camera heeft een gezichtsveld van 160 graden diagonaal. Hierdoor kan men een persoon die heeft aangebeld helemaal zien als deze voor de deur staat. Het streamen en opslaan van de videobestanden verloopt via een 2048-bit RSA-vergrendeling en de beeldoverdracht vindt plaats via een 128-bit AES TLS/SSL-verbinding. Dankzij zeer gevoelige infrarood-LED’s en nieuwe algoritmes zijn de functies Nachtzicht en Bewegingsdetectie erg goed. Waar veel videodeurbellen ’s nachts een gelimiteerd beeld tonen, kan de Nest Hello videodeurbel een relatief groot gebied zien. En aangezien de sensoren van de Nest Hello het verschil tussen het licht van een zaklamp en het licht van de zon detecteren, zal het nachtzicht niet verstoord worden en overschakelen naar de dagmodus wanneer er fel licht in de camera schijnt. Dit kan vooral heel handig zijn in het geval van inbrekers die met een zaklamp schijnen, of de felle koplampen van een passerende auto.

Installatie

Zoals gezegd dient men de Nest Hello bedraad aan te sluiten. Heeft men al een bedrade deurbel, dan zal dat vaak geen probleem opleveren. Is dat niet het geval, zoals in onze situatie, dan doet men er verstandig aan een Nest Pro installateur in te schakelen. Zij plaatsten de benodigde transformator, bijbehorende bel en een kastje met daarin de WiFi-belaansluiting. Is de Nest Hello eenmaal fysiek aangesloten, dan verloopt de rest van de installatie via de Nest app. Het eerste dat men moet doen is de Nest-app downloaden uit de Apple of Google store. In de app dient men de eerste keer een account aan te maken door het ingeven van een email-adres en wachtwoord. Na een verificatie via email is de app gereed voor gebruik. In de app moet men eerst door middel van continent, land en postcode de locatie van het huis opgeven. Vervolgens klikt men op de optie Toevoegen (het plusteken) en selecteert men in de lijst met producten de optie Nest Hello. Heeft men al Nest-producten in gebruik: ga dan naar Instellingen en tik op Product toevoegen. De meest snelle methode is nu de QR-code van de Nest Hello met de app te scannen. Het is ook mogelijk om de unieke cijfercode in te voeren. Hierna wordt gevraagd om een locatie te selecteren waar je de camera plaatst. De LED-lichtring rond de belknop licht vervolgens blauw op. We klikken in de app op Ja, hij is blauw. De app zoekt daarna naar de beschikbare WiFi-netwerken. Selecteer het thuisnetwerk en voor het bijbehorende wachtwoord in. De camera wordt vervolgens aan je account toegevoegd en is nu gereed voor gebruik. De LED-ring wordt even groen en gaat uit. Een live videobeeld verschijnt nu ook in de app. Heb je al Nest-producten, dan gebruikt de app een al aanwezig Nest-product – bij ons de Nest Protect – om de WiFi-verbinding tot stand te brengen. In de volgende stappen wordt gevraagd of je het geluid wilt opnemen en of je de functie gezichtsherkenning wilt activeren. De Nest Hello videodeurbel is nu gereed voor gebruik.

Praktijk

Het live beeld is op onze iPhone scherp en helder. Inzoomen kan door twee vingers op het scherm uit elkaar te bewegen. Rechtsboven zit een knop Instellingen waarmee we een groot aantal functies van de Nest Hello kunnen in- of uitschakelen, te weten Thuis/Afwezig-functie, Schema, Meldingen, Activiteitszones, Bezoekersmeldingen, Nest Aware, Kwaliteit en brandbreedte, Nachtzicht (uit, automatisch of altijd aan), Camera delen, Activiteitsgeschiedenis, Statuslampje, Duur van belgeluid, Microfoon, Gesproken taal, WiFi-verbinding, Waar en Technische gegevens. Bovenaan zitten twee schuifjes waarmee de camera en de binnenbel op afstand uit en aan kunnen worden gezet. Onder het getoonde videobeeld zit de functie Beeldlijn waarmee we door de gedane bewegings- en geluidssignaleringen kunnen scrollen en via de knop Praten (microfoontje) kan men eventueel via de deurbel op afstand met mensen praten die ervoor staan, mits deze functie aan staat in de Instellingen. Rechtsonder zit een knop Stiltetijd waarmee men de binnenbel en de bezoekersmeldingen eventueel tijdelijk (van 30 minuten tot maximaal 3 uur) kan dempen. Wil men de deurbel bijvoorbeeld gedurende de nacht uitzetten, dan kan men dat via de functie Schema in de Instellingen regelen. Hier kan men per dag tijdstippen instellen dat de camera uit- en weer aangaat. Men krijgt dan ook geen activiteitsmeldingen, maar de bel doet het uiteraard wel. Heeft men ook Nest beveiligingscamera’s in gebruik en in de Instellingen de optie Vensters aan staan, dan valt het op dat de beeldverhouding van de Nest Hello (4:3) afwijkt van die van de Nest camera’s (16:9). Dat oogt op onze iPad erg rommelig en kan ook niet worden aangepast. Dat geldt overigens ook voor de Nest app op de Apple TV.

Activiteitsmeldingen

Een sterk punt van de Nest Hello zijn de zogeheten activiteitsmeldingen. Op basis van een gedetecteerd persoon, beweging of opgevangen geluid, kan je de app zo instellen dat deze een melding geeft. Je kunt ervoor kiezen om meldingen alleen voor mensen, alle andere bewegingen, een geluid of voor alle drie te ontvangen. Met dergelijke activiteitsmeldingen kun je heel eenvoudig een oogje op je huis houden zonder dat je 24 uur per dag naar een scherm hoeft te kijken. De Nest Hello laat het je automatisch weten wanneer er iets gebeurt. Als je dergelijke meldingen wilt ontvangen, moet je deze eerst inschakelen. Je kunt meldingen als volgt in de Nest-app inschakelen: klik op het pictogram Instellingen rechtsboven in het scherm. Selecteer Meldingen en kies onder Producten de door jezelf aan de Nest Hello opgegeven naam. Selecteer bij Meldingstype de optie Pushmelding en bij Wanneer verzenden de gewenste optie (Als er niemand thuis is of Altijd). Tik of klik onder Activiteit op Mensen, Alle andere bewegingen of Geluid om de meldingen in of uit te schakelen. Sluit het venster en de ingestelde activiteitsmelding is geactiveerd. Met een abonnement op Nest Aware wordt de Nest Hello videodeurbel nog slimmer, want dan kan hij ook een melding sturen als hij een bekend gezicht ziet of een bekend iemand hoort praten. Je weet dus meteen of er iemand voor de deur staat en of het een bekende is of niet.

Bekende gezichten

Zet men de functie Bekende gezichten aan, dan zal de Nest Hello videodeurbel vanaf dat moment gezichten gaan opslaan en via de optie Nieuwe mensen gezien kan men dan aangeven of men de persoon kent of niet. Op die manier maak je een lijst met bekende gezichten aan, zodat de app weet wie wel en wie niet een vertrouwd persoon is. Je kunt eventueel een naam bij een herkend gezicht opgeven, zodat de camera ook kan melden wie hij ziet. Na verloop van tijd bouw je zo een lijst met vertrouwde personen op. Personen verwijderen kan altijd via de optie Dit gezicht vergeten of allemaal via de optie Bekende gezichten verwijderen. Met de aangescherpte privacywetgeving is het overigens wel verstandig om deze functie te activeren als de camera op de openbare weg is gericht! Nest Aware biedt ook toegang tot een uitgebreidere videogeschiedenis waarmee men – afhankelijk van de gekozen service – door 5, 10 of 30 dagen videobeelden kan bladeren. Met deze service kan men ook videoclips en timelapses tot maximaal 3 uur creëren en delen. Ook is het mogelijk activiteitszones te creëren, zodat de gebruiker alleen een melding krijgt wanneer er activiteit gedetecteerd wordt in een specifieke zone. Dit kan men echter niet in de app, maar alleen via de PC instellen. De abonnementsprijs op Nest Aware bedraagt € 5,- per maand of € 50,- per jaar voor de 5-daagse versie, € 10,- per maand of € 100,- per jaar voor de 10-daagse versie en € 30, – per maand of € 300 per jaar voor de 30-daagse versie.

Conclusie

De Nest Hello videodeurbel is ons goed bevallen. Het apparaat combineert het gemak van een videodeurbel met de beeldkwaliteit en de intelligentie van een Nest Cam. De HD videokwaliteit is goed en de activiteitsmeldingen – vooral die van bekende gezichten – zijn een groot pluspunt ten opzichte van veel andere videodeurbellen. Minpunten zijn de complexe installatie als men geen bedrade belinstallatie heeft en het apparaat vereist een goed functionerend WiFi-signaal. Zit de videodeurbel te ver van de router, dan is de kans dat de verbinding (regelmatig) wegvalt groot. Voor het overige niets dan lof, want dit is de meest intelligente videodeurbel die men op dit moment kan kopen. Daar staat wel een fiks prijskaartje van € 279,- tegenover. Desondanks kennen wij op basis van de prima beeldkwaliteit en de uitgebreide functionaliteit de Nest Hello videodeurbel een Breekpunt Pluspunt toe. De Nest Hello is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.nest.com/nl/.