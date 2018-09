LG 27UK850-W monitor met 4K resolutie

LG heeft met de LG 27UK850-W een nieuwe IPS-monitor met 4K resolutie op de markt gebracht. Het royale 27 inch scherm geeft gebruikers veel ruimte om mee te werken en te genieten van levendige, gedetailleerde beelden in HDR-kwaliteit. Dankzij HDCP 2.2 ondersteuning is deze monitor compatibel met diverse 4K-bronnen. Dit maakt deze monitor vooral geschikt voor gamers en makers van HDR-beeldmateriaal.



De LG 27UK850-W wordt geleverd inclusief kantelbare voet, netvoedingsadapter, netvoedingskabel, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, USB Type-C kabel, eenvoudige installatiehandleiding en een DVD met uitgebreidere handleidingen en drivers. De afneembare voet dient men in elkaar te zetten en met vier schroeven aan de monitor te bevestigen. Dankzij de kantelbare voet kan de monitor 20 graden achterover kantelen, 5 graden naar voren kantelen en circa 11 cm omhoog worden geschoven. Ook kan de monitor 90 graden naar rechts kantelen en in portretmodus worden geplaatst. Dit alles gaat allemaal erg soepel en gedempt. Prima! Het geheel weegt circa 6,1 kg. De voet van de monitor is zilverkleurig, de monitor zelf is aan de voorzijde zwart en aan de achterzijde wit. Mede dankzij de zeer dunne randen aan bovenkant en zijkanten ziet het geheel er chic uit. In het midden aan de onderzijde zit een kleine joystick waarmee men de monitor kan bedienen. Ook zitten er hier twee speakers die het geluid verzorgen. Aan de achterzijde zitten verder alle benodigde aansluitingen, waaronder die voor de voeding, HDMI (2x), DisplayPort, audio (optisch en analoog), USB 3.1 (2x) en USB-type C. Met de USB Type-C displayverbinding kan men met slechts één kabel gelijktijdig 4K beeldgegevens en andere data overdragen en een MacBook of een ander mobiel apparaat tot 60W opladen. Ook zit er onderaan nog een inkeping om het scherm vast te zetten met een Kensington slot. Na het aansluiten van de monitor op de PC kan men het beste online de meest actuele driver downloaden en installeren. Daarna is de monitor klaar voor gebruik.

Bediening

De aansluitopties van deze monitor zijn duidelijk gericht op recent op de markt verschenen computers en notebooks. Vooral Apple computers laten zich gemakkelijk aansluiten, maar de wat oudere Windows computers niet. Met een resolutie van 3840×2160 pixels is de LG 27UK850-W monitor vooral geschikt voor gaming, 3D graphics en 4K-videomontage. De IPS-display heeft een kleurnauwkeurigheid die 99% van het sRGB kleurenspectrum dekt. De monitor heeft is via een slim joystickje aan de onderzijde te bedienen. Het volume kan worden bediend door de joystick naar links (lager), rechts (hoger) of naar voren (mute/unmute) te bewegen. Drukken we de joystick in dan verschijnt er een cirkelvormig schermmenu l met vijf opties, te weten Input, Game, Settings, Power Off en Exit. Via Input kan men de gewenste aansluiting (HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort of USB-C) selecteren. Via Settings komt men in het bedieningsmenu met de opties Quick Settings, Input, Picture, Sound en General. Quick Settings biedt toegang tot de opties Brightness, Contrast, Volume, Color Temp en MaxxAudio. Het menu Input toont instellingen voor de actieve ingangspoort en het menu Picture toont de opties Picture Mode, Picture Adjust, Game Adjust, Color Adjust en Picture Reset. Via het menu Sound worden de opties Volume en MaxxAudio getoond. Via het menu General heeft men toegang tot de opties Language, Smart Energy Saving, Power LED, Automatic Standby, DisplayPort 1,2. Buzzer, OSD Lock OSD Size, Deep Sleep Mode, Information en Reset. In het taalmenu ontbreekt helaas het Nederlands. Het menu Game biedt toegang tot de opties Game Mode, Black Stabilizer, FreeSync en Response Time. Via de optie Exit verlaat men het schermmenu en via Power Off kan men de monitor uitzetten. Al met al zijn er voldoende instelmogelijkheden om het scherm naar eigen inzicht te ‘fine tunen’.

Tot slot

Met de ondersteuning van HDR en de speciale Game mode lijkt LG zich met deze monitor vooral te richten op de film- en gameliefhebber. Voor het bewerken van HDR-videocontent is deze monitor dan ook prima geschikt en games in HDR-kwaliteit zien er lekker vet uit. De LG 27UK850-W 4K HDR-monitor heeft een adviesprijs van € 599,- en dat is gezien de geboden kwaliteit alleszins redelijk. Op Bol.com is deze 27 inch monitor echter al te koop voor € 569,-. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.lg.com.