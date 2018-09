Cliquefie Puck: zelf roterende standaard voor panoramafoto’s

Elke smartphone beschikt tegenwoordig over een panoramastand waarmee zelfs 360 graden foto’s kunnen worden gemaakt. Cliquefie, fabrikant van allerhande accessoires, heeft onder de naam Cliquefie Puck een zelf roterende handsfree stand op de markt gebracht waarmee het maken van dergelijke foto’s een stuk gemakkelijker is.

De Cliquefie Puck heeft een diameter van circa 8 cm, is bijna 4 cm hoog en weegt circa 95 gram. Het apparaat werkt zonder batterijen en kan in combinatie met vrijwel alle smartphones worden gebruikt. De werking is simpel en doet het meest denken aan een ouderwetse eierwekker. Men draait het bovenste deel van de Puck met de klok mee totdat men weerstand voelt en drukt vervolgens de vergrendelingsknop aan de zijkant in. Zet vervolgens de Puck op een vlakke ondergrond en plaats de smartphone met de camera in panoramastand geactiveerd in de uitsparing aan de bovenzijde. Men start de camera app en ontgrendel daarna de Puck. Deze draait vervolgens langzaam rond terwijl de camera app de panorama-opname vastlegt. Als de Puck klaar is stopt men de opname en heeft men een fraaie 360 graden opname.

De Cliquefie Puck is compact, draagbaar en past gemakkelijk in een jaszak of handtas. De Puck kan tevens worden voorzien van een optionele cradle. Deze cradle kan samen met de Puck of apart als een docking station worden gebruikt voor videogesprekken of voor het bekijken van films. De Cliquefie Puck is verkrijgbaar in het zwart en wit en kost € 34,95.

Kijk voor meer informatie op www.cliquefie.com of digitrading.nl.