Nieuw van Canon is de PowerShot SX70 HS, een bridgecamera met een krachtige, vaste 65x optische zoomlens die gelijkwaardig is aan een lens met een brandpuntsafstand van 21-1365mm. De Canon PowerShot SX70 HS heeft de uitstraling en bedieningskenmerken van een reflexcamera, is voorzien van een 7,5 cm draai- en kantelbaar LCD-scherm, een 20,3-megapixel beeldsensor en registreert 4K Ultra High Definition video. Daarmee is de PowerShot SX70 HS een all-in-one camera die een veelvoud aan opnamescenario’s aankan en ervoor zorgt dat niet langer meerdere lenzen moeten worden meegenomen.

De 65x optische zoom van de PowerShot SX70 HS heeft een indrukwekkende kleinbeeld-equivalente brandpuntsafstand van 2730mm zodra de Canon ZoomPlus-functie wordt gebruikt – ideaal voor het vastleggen van scènes op grote afstand. Met zo’n lange brandpuntsafstand beschikt deze camera over het vermogen om veel onderwerpen goed vast te leggen: van een concert, afstudeerceremonie tot de details van een vliegtuig op grote hoogte. De 0cm Macromodus stelt gebruikers in staat zich te concentreren op onderwerpen die de lens ‘aanraken’ en is ideaal voor het vastleggen van de fascinerende details van bijvoorbeeld de wijzerplaat van een horloge, een bord met voedsel of veldbloemen die in bloei staan. De Zoom Frame Assist Lock-functie helpt bij het bewaken van de compositie bij supertele-opnamen en maakt de camera geschikt voor het vastleggen van snelle sporten of wilde dieren. De klassieke reflex-achtige ergonomie van de camera en de elektronische hoge resolutie OLED-zoeker staan garant voor een robuuste bediening en controle bij het kiezen van de compositie van foto’s. De Canon PowerShot SX70 HS heeft de geavanceerde en supersnelle DIGIC 8-processor als basis. Deze processor produceert hoge resolutie foto’s, 4K Ultra High Definition video en haalt bij continu-opnamen een snelheid van 10 bps (beelden per seconde). De autofocus is snel en aanpasbaar, zelfs bij weinig licht. Continu-AF is mogelijk bij opnamen met 5,7 bps, zodat ook spontane momenten met gemak zijn vast te leggen.

4K videofuncties

De DIGIC 8-processor staat ook garant voor de 4K Ultra HD-videomogelijkheden van de camera, waaronder 4K time-lapse en 4K-fotobeelden. Prachtige landschappen en speciale herinneringen zijn hierdoor in de hoogste resolutie vast te leggen. De verbeterde 20,3-megapixel 1/2.3-type CMOS-beeldsensor levert een 25 procent hogere resolutie in vergelijking met de SX60 HS, de voorganger van de Canon PowerShot SX70 HS. Dit resulteert in opnamen met een nieuw niveau aan detailregistratie en natuurlijke kleurweergave. De upgrade van deze sensor betekent ook dat grote fotoprints er prachtig uitzien wanneer ze met de PowerShot SX70 HS worden gemaakt. Dierbare familieherinneringen die als print aan de muur worden gehangen komen zo nog meer tot hun recht. Naast scherpe JPEG’s kan de Canon PowerShot SX70 HS scènes vastleggen als niet-gecomprimeerd RAW-type bestand. Het was nog nooit zo gemakkelijk om foto’s of video’s te synchroniseren met een smart device, pc of Mac via de Auto Image Sync en Transfer modus van de Canon Camera Connect app (iOS/Android) of de Image Transfer Utility 2 voor pc en Mac. De PowerShot SX70 HS biedt ook Remote Live View, waarmee foto’s op afstand kunnen worden gemaakt via een smartphone. Heel handig bij het maken van bijvoorbeeld een familieportret waarbij iedereen er nu goed op staat.

De Canon PowerShot SX70 HS is vanaf november 2018 verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 559,99.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.