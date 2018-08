Nieuwe soundbars van Samsung/Harman Kardon

Samsung heeft in samenwerking met Harman Kardon twee nieuwe soundbars geiïntroduceerd. De HW-N950 en HW-N850 soundbars zijn ontworpen door Samsung in samenwerking met het premium audiomerk Harman Kardon. Op beide modellen staan dan ook de logo’s van Samsung én Harman Kardon.

Na Samsungs acquisitie van Harman International in maart 2017 hebben de twee bedrijven op uiteenlopende gebieden de handen ineen geslagen. Van Samsung smartphones met AKG koptelefoons en Samsung tablets getuned door AKG tot professionele oplossingen voor bioscopen met het merk JBL Solution. Met de HW-N950 en HW-N850 gaan de twee partners een stap verder, want sinds de overname zijn dit de eerste producten die onder dezelfde vlag verschijnen. Met dank aan de toevoeging van de DTS:X-technologie van Dolby Atmos genieten luisteraars van een volle en rijke 3D-sound. Met de HW-N950 en HW-N850 heb je het gevoel dat je in een concertzaal bent, ook al zit je thuis op de bank. Door Dolby Atmos en DTS:X in combinatie met up- en side-firing speakers word je als luisteraar omringd door geluid. De HW-N950 is de opvolger van de succesvolle HW-K950 en uitgerust met een hoofdunit, subwoofer en twee draadloze surround sound speakers. Daarnaast biedt het 7.1.4-kanaals luidsprekersysteem het grootste aantal kanalen dat op dit moment verkrijgbaar is in een soundbar. Een ingebouwde draadloze subwoofer en draadloze speakerkit aan de achterzijde maakt de meeslepende geluidservaring helemaal af. De HW-N850 is een iets afgeslankt model, dat met een 5.1.2-kanaalsopstelling met een hoofdunit speaker en woofer nog altijd voor verbluffend geluid zorgt.

De HW-N950 en de HW-N850 zijn vanaf 1 september in Nederland beschikbaar in de kleur Midnight Titan. De adviesprijs voor de HW-N950 is € 1.499,- en voor de HW-N850 € 999,-.

Kijk voor meer informatie op www.samsung.com.