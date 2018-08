Panasonic kondigt compactcamera aan

Nieuw van Panasonic is de Lumix LX100 II compactcamera. Naast een nieuwe multi-aspect 17-megapixel Four Thirds-beeldsensor heeft de LX100 II een lichtsterke Leica DC Vario-Summilux F1.7-2.8 zoomlens. Deze biedt een zoombereik met een 35mm-equivalent van 24-75 mm. Een elektronische zoeker en een nieuw 3 inch touchscreen geven de gebruiker alle flexibiliteit bij het kiezen van een compositie. Andere nieuwe functies zijn 4K Video, 4K Photo, zwart-wit opties, verbindingsmogelijkheden via Bluetooth en WiFi en de mogelijkheid om op te laden via USB.

De Panasonic Lumix LX100 II heeft een beeldsensor met in totaal 21,77 miljoen pixels waarmee effectief 17-megapixel beelden worden vastgelegd bij een beeldverhouding van 4:3. Dit is een verhoging van de resolutie vergeleken met de oorspronkelijke LX100 camera. Deze extra pixels garanderen een hogere resolutie, in welke beeldverhouding (4:3, 3:2, 1:1 of 16:91) er ook opnames worden gemaakt. De nieuwe beeldsensor is circa 1,6x groter dan een sensor van één inch en biedt een uitstekende signaal-ruisverhouding. De hoeveelheid ruis wordt hierdoor drastisch beperkt wanneer er opnames worden gemaakt bij de maximale ISO-instelling van 25.600. De nieuwste Venus Engine produceert levendige, natuurgetrouwe beelden van hoge kwaliteit met een uitstekende resolutie, een hoog contrast en indrukwekkende kleurweergave.

Zoomlens

Met een optische zoom van 3,1x benadert de met 24-75 mm equivalente lens de klassieke brandpuntsafstand van 24-70 mm. Dit betekent dat er een groot aantal verschillende onderwerpen mee kunnen worden vastgelegd, variërend van landschappen tot portretten. De zoomlens is uitgerust met Power O.I.S. (Optical Image Stabiliser) en bestaat uit 11 elementen in 8 groepen, met 2 ED-lenzen en 5 asferische lenzen met 8 asferische oppervlakken. Daarnaast biedt de lens een groot diafragma van F1.7-F2.8 met 9 diafragmabladen. Hiermee maak je schitterende opnames bij weinig omgevingslicht en haarscherpe beelden met een prachtig bokeh-effect. Macro-opnames kunnen heel mooi worden vastgelegd dankzij een minimale scherpstelafstand van 3 cm in de groothoekstand en 30 cm in de telestand.

Bediening

Naast een Live View Finder met hoge resolutie (2.764.000 pixels), een gezichtsveld van 100% en een uitstekende vergroting (0,7x, equivalent van 35mm-camera), zijn er ook belangrijke verbeteringen doorgevoerd in het LCD-scherm aan de achterkant. Zo is de resolutie verhoogd naar 1.240.000 pixels en is het nu een touchscreen, wat het gebruiksgemak vergroot. Directe, intuïtieve bediening is mogelijk dankzij specifieke ringen en knoppen, zoals een diafragmaring, bedieningsring, sluitertijdknop, belichtingscompensatieknop (tot +/- 3EV, in het menu tot +/- 5EV) en 5 fysieke functieknoppen. De LX100 II biedt een snelle AF van circa 0,10 seconden en is in staat met hoge snelheid burst-opnames te maken bij 11 bps (AFS)/5,5 bps (AFC) voor het haarscherp vastleggen van snel bewegende onderwerpen. De LX100 II beschikt verder over Starlight AF waarmee gebruikers ’s nachts met autofocus opnames kunnen maken van de sterrenhemel. Dit is mogelijk doordat de contrastwaarde in een kleiner AF-gebied nauwkeurig wordt berekend. De Live Boost functie helpt de gebruiker bij het bepalen van de perfecte compositie in het donker door de gevoeligheid van het lcd-scherm te verhogen.

4K Video en 4K Photo

De geavanceerde 4K Photo-functie van Panasonic maakt gebruik van de 4K video-opnamecapaciteit. Dit betekent dat er opnames kunnen worden gemaakt tot 30 bps waaruit in de camera het perfecte moment kan worden geselecteerd als foto van 8 megapixels. Nieuw zijn de functies Auto Marking, waarmee sneller het juiste frame kan worden gevonden en Sequence Composition, waarmee verschillende frames kunnen worden samengevoegd tot één afbeelding voor een slow-motion effect. Ook zijn de functies Post Focus en Focus Stacking toegevoegd, waarmee achteraf het perspectief kan worden gewijzigd. Met de nieuwe functie Light Composition kunnen gebruikers nu ook gemakkelijk haarscherpe indrukwekkende foto’s maken van vuurwerk en nachtlandschappen.

Verbinding

De Picture Style-opties voor zwart-wit opnames zijn uitgebreid met L. Monochrome D, dat authentieke zwart-wit beelden produceert waarbij licht en schaduw worden benadrukt terwijl details behouden blijven. Verder kan de gebruiker uit verschillende korrelgroottes kiezen om zwart-wit beelden een filmisch effect mee te geven. De LX100 II biedt verder verbindingsmogelijkheden via Bluetooth en WiFi om snel en eenvoudig beelden te kunnen delen. Compatibiliteit met Bluetooth Low Energy maakt een continue verbinding mogelijk bij een minimaal stroomverbruik. De batterij van de LX100 II kan via AC of USB worden opgeladen; ideaal als men dat onderweg even snel doen.

De Panasonic Lumix LX100 II is verkrijgbaar vanaf begin oktober 2018 in de kleur zwart en heeft een adviesprijs van € 949,-.

Kijk voor meer informatie op www.panasonic.nl.