Panasonic DC-TZ200

Panasonic heeft met de Lumix DC-TZ200 een nieuw topmodel in de reeks Traveler-Zoomcamera’s op de markt gebracht. De camera is voorzien van een 20-megapixel 1-inch MOS-beeldsensor en een Leica DC Vario-Elmar 15x optisch zoomobjectief met een bereik van 24 tot maar liefst 360mm. Naast foto’s kunnen er met deze handzame camera ook 4K-video’s worden opgenomen. En dat allemaal zit verpakt in een compacte camera op zakformaat, die dankzij het geringe formaat ideaal is om mee te nemen op reis.

De Panasonic Lumix DC-TZ200 heeft een met aluminium versterkte body en een zilveren of zwarte buitenkant. De camera is daardoor niet alleen compact, maar ook robuust en kan tegen een stootje. De ingebouwde elektronische zoeker (LVF) heeft een resolutie van 2.330.000 pixels en een vergrotingsfactor van circa 1,45x/0,53 (equivalent van 35mm-camera). Naast deze zoeker heeft de TZ200 aan de achterkant een vast 3 inch touchscreen met een resolutie van 1.240.000 pixels. Hiermee kan men gemakkelijk scherpstellen door op het aanraakgevoelige scherm te tikken. Gemaakte beelden kunnen heel eenvoudig worden vergroot op dit scherm, waarna de fotograaf zijn beelden nauwkeurige kan bekijken. De TZ200 beschikt verder over Focus Peaking, een functie die de meest optimale scherpstelling weergeeft bij het handmatig scherpstellen. De TZ200 beschikt over een opklapbare flitser en verbindingsmogelijkheden via Bluetooth en WiFi, zodat gebruikers op verschillende manieren opnames kunnen maken en beelden heel eenvoudig direct kunnen delen, waarbij een continue verbinding met een smartphone of tablet mogelijk is bij minimaal stroomverbruik. Het laden van de accu vindt plaats via een meegeleverd USB-kabeltje en bijbehorende lader.

Autofocus

Het 24-360mm Leica DC Vario-Elmar zoomobjectief beschikt over een 5-assige beeldstabilisatiesysteem (Hybrid Optical Image Stabilizer Plus), waarmee handtrillingen zowel bij het maken van foto’s als video’s worden onderdrukt. Ook kunnen er met deze camera macro-opnames worden gemaakt met een afstand van slechts 3 cm tot het onderwerp. Het focussysteem van de TZ200 is uitgerust met een speciale lineaire motor die een ultrasnelle Auto Focus (AF) mogelijk maakt. Daarnaast is de Light Speed AF verder verbeterd door toepassing van de Depth From Defocus (DFD) technologie waardoor er nog sneller wordt scherp gesteld. DFD berekent de afstand tot het onderwerp door twee beelden met verschillende scherptes te evalueren terwijl het signaal wordt uitgewisseld met een snelheid van 240 bps. De TZ200 behaalt hierdoor een ultrasnelle automatische scherpstelling van slechts 0,1 seconde. De TZ200 legt 4K-videobeelden vast in 3840×2160 pixels bij 30p/25p (50 Hz) of 24p in MP4. Door te profiteren van de 4K-functionaliteit van de camera is het mogelijk unieke momenten te halen uit video’s die zijn opgenomen met 30 bps en deze op te slaan als 8-megapixel foto’s. Het kiezen van de beste opname uit honderden met 4K PHOTO vastgelegde frames is nu gemakkelijker dan ooit met de nieuwe functie Auto Marking. Deze functie detecteert en markeert een beweging of gezicht. De gebruiker kan dan rechtstreeks naar het betreffende frame gaan zodra de situatie verandert. Het kiezen van de beste opname kost daardoor minder tijd.

Creatieve opties

De TZ200 is voorzien van diverse artistieke filters en functies waarmee in de camera creatieve effecten kunnen worden toegevoegd aan favoriete foto’s en video’s. De camera biedt via de optie Filters op de functiekiezer maar liefst 22 filters, te weten Expressief, Retro, Vroeger, Overbelichting, Donker, Sepia, Zwart-wit, Dynamisch zwart-wit, Ruw zwart-wit, Zacht zwart-wit, Expressieve indruk, Hoge dynamiek, Kruisproces, Speelgoedcamera effect, Speelgoedcamera levendig, Bleach bypass, Miniatuureffect, Zachte focus, Fantasie, Sterfilter, Kleuraccent en Zonneschijn. Expressief versterkt de kleuren en geeft opnamen een popart-effect, Retro vervaagt de foto voor een ouderwetse indruk, Vroeger geeft het beeld een zachte en nostalgische uitstraling en Overbelichting zorgt voor een heldere uitstraling. Donker geeft het beeld een donkere uitstraling en Sepia geeft het te maken beeld een nostalgisch sepia-effect. De diverse zwart-wit effecten zorgen voor opvallende zwart-witbeelden, Expressieve indruk levert een beeld op met sterke contrasten en Hoge dynamiek zorgt voor een optimale helderheid in zowel de donkere als de heldere delen. Kruisproces geeft foto’s een opvallend kleureffect en bij gebruik van beide speelgoedcamera-effecten lijkt het op een opname uit een speelgoedcamera. Bleach bypass verhoogt het contrast en verlaagt de verzadiging voor een sober, rustig beeld en Miniatuureffect wekt de indruk van een kijkdoos. De effecten Zacht focus en Fantasie zorgen voor een dromerige sfeer en Sterfilter verandert lichtpunten in sterretjes. Met Kleuraccent kunt u een specifieke kleur accentueren en andere kleuren vervagen en Zonneschijn voegt invallend zonlicht aan een foto toe.

Scènes

De TZ200 bezit ook nog eens 24 scènemodi, te weten Geprononceerd portret, Zachte huid, Zacht tegenlicht, Scherp tegenlicht, Ontspannen atmosfeer, Kindergezicht, Landschap, Blauwe lucht, Romantische zonsondergang, Levendige zonsondergang, Glinsterend water, Heldere nachtopname, Koele nachtopnamen, Warme nachtopname, Artistieke nachtopname, Fonkelende verlichting, Nachtopname uit de hand, Nachtportret, Bloemen, Gerechten, Desserts, Bewegende dieren, Sport en Monochroom. Bij deze scène-voorinstellingen zijn alle instellingen in de camera geoptimaliseerd voor de desbetreffende situatie. Ze zijn te vinden onder de optie SCN op de functiekiezer. Op deze functiekiezer vinden we ook de Panorama-functie voor het in-camera aan elkaar monteren van meerdere beelden. Via het menu zijn nog diverse andere artistieke functies beschikbaar, te weten een HDR-functie (instelbaar op Auto, +/-1, 2 of 3EV) met Auto uitlijnfunctie, Multi-belichtingsfunctie (beeld samenstellen uit meerdere belichtingen), Intervalopname, Stop-motionanimatiefunctie en twee nieuwe opnamemodi, te weten Focus en Aperture Bracketing. Ook kan men intern RAW-beelden in de TZ200 ontwikkelen. Al met zit er een ongekend groot aantal creatieve functies onder de motorkap van deze compactcamera!

Praktijk

De TZ200 met 24-360mm zoomobjectief weegt slechts 340 gram. Dankzij het inschuifbare zoomobjectief is de camera ook lekker compact tijdens het vervoer. De camera ligt goed in de hand en de bedieningsknoppen zijn – zeker voor een dergelijk compacte camera – goed gepositioneerd. Ondanks de krachtige en talrijke creatieve functies is het aantal bedieningsknoppen beperkt gebleven. De ontspanknop, functiekiezer, een multi-selector en diverse knoppen aan de achterkant van de body zijn goed gepositioneerd. Aan drie knoppen (Fn1, 2 en 3) kan men zelf eventueel een andere functie toekennen. De meest essentiële camera-instellingen zijn via de knop Quick Menu vlot oproepbaar. Een belichtingscompensatie kan na indrukken de desbetreffende knop op de multi-selector met het draaiwiel worden gedaan. Via ditzelfde draaiwiel kan – afhankelijk van de gekozen functie – het diafragma of de sluitertijd vlot worden aangepast. Al met al is de bediening van de TZ200 redelijk intuïtief en kwamen we niet voor verrassingen te staan. En dankzij de drie programmeerbare knoppen is het mogelijk de camera helemaal naar zijn of haar hand te zetten. Prima, dus! Er is echter wel een maar en dat is dat het LCD-scherm niet kantelbaar is.

Beeldkwaliteit

De Panasonic Lumix DC-TZ200 heeft een 20,1-megapixel beeldsensor, waarvan er effectief 20 miljoen pixels worden gebruikt. Dat resulteert in beelden met een maximale resolutie van 4592×3448 pixels. Er kan ook gekozen worden voor lagere resoluties en diverse 3:2, 16:9 en 1:1 beeldformaten. De camera slaat de gemaakte beelden op in JPEG, RAW of JPEG+RAW. Voor wat betreft JPEG-compressie kan men kiezen uit de standen Standaard en Fijn. De beelden worden opgeslagen in JPEG-, RAW- en JPEG+RAW-formaat op een SD-geheugenkaart. Voor wat betreft kleurruimte ondersteunt de TZ200 de kleurruimten sRGB en Adobe RGB. Verder kan er gekozen worden uit de fotostijlen Standaard, Levendig, Natuurlijk, Zwart-wit, L.Zwart-wit, Landschap, Portret en Custom. Via deze laatstgenoemde optie kan men zelf een fotostijl aanmaken en opslaan. De L.Zwart-witstand produceert zwart-witbeelden een rijkere tintschakering waardoor ze qua stijl nog meer lijken op beelden gemaakt met aan klassieke zwart-witfilm. Bij ISO-waarden van 200 tot en met 3200 is de opnamekwaliteit zeer goed. Daarboven neemt de hoeveelheid ruis weliswaar toe, maar zelfs beelden gemaakt op de stand ISO 12800 zijn – zeker als men in RAW of zwart-wit fotografeert – na gebruik van een ruisonderdrukkingsprogramma nog altijd zeer goed bruikbaar. Kortom, de TZ200 presteert op het gebied van ruis prima. De automatische witbalansfunctie deed zijn werk ook goed. Onze moeilijke testopstelling leverde geen problemen op. Hieronder enkele testbeelden.





Conclusie

De Panasonic Lumix DC-TZ200 is licht, lekker compact en levert prima 20-megapixel foto’s en 4K-videoclips. Daarnaast zit de camera bomvol creatieve opties, waaronder een groot aantal filters, diverse praktische scène-voorinstellingen, 4K-Photo functies, panoramamodus enzovoort. Er is in feite slechts een minpunt en dat is het LCD-scherm niet kantelbaar is. De Panasonic Lumix TZ200 met 24-360mm zoomobjectief kost € 779,-. Dat is aan de stevige kant, want voor dat geld kan men bijvoorbeeld ook een Panasonic systeemcamera met verwisselbare objectieven aanschaffen. Wie echter op zoek is naar een lichte, compacte camera met een royaal zoombereik, RAW-ondersteuning en 4K-functionaliteit kunnen we de TZ200 zeker aanbevelen!

