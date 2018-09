Nikon lanceert met D3500 een nieuwe reflexcamera

Zo werkt Google Foto’s

Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuw boek over Google Foto’s verschenen. In Zo werkt Google Foto’s – Haal meer uit je smartphone (ISBN 9789463560283) gaat auteur Hans Frederiks uitgebreid in op de werking van Google Foto’s. Deze gratis app van Google voor het beheren en bewerken van met je smartphone gemaakte foto’s is […]