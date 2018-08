Netgear Armor biedt uitgebreide netwerkbeveiliging

Netgear heeft on der de naam Netgear Armor powered by Bitdefender een nieuwe dienst geïntroduceerd, die een uitgebreide netwerkbeveiliging biedt voor elk apparaat dat is verbonden via een Nergear-router. Netgear Armor is nu beschikbaar voor de Nighthawk AC2300 Smart WiFi router (R7000P) en de Nighthawk AC1900 Smart WiFi Dual Band Gigabit Router (R6900P) via een firmware update en abonnement.

Ieder huishouden en ieder individu zou zich vandaag de dag zorgen moeten maken over cyberveiligheid, zoals blijkt uit de bijna dagelijkse meldingen van beveiligingsinbreuken. Alleen al in 2016 vonden er dagelijks meer dan 4000 ransomware-aanvallen plaats, een stijging van 300% ten opzichte van het jaar daarvoor, zo rapporteerde de FBI in de How to Protect Your Networks from Ransomware Guide. Deze gegevens laten zien dat we voor een nieuw tijdperk staan, waarin zowel consumenten, kleine bedrijven als ondernemingen op dezelfde manier adequate voorzorgsmaatregelen moeten nemen om hun netwerken, gegevens en financiën te beschermen. In een recent gepubliceerd rapport over cybercriminaliteit, samengesteld door Cybersecurity Ventures, staat dat er elke maand gemiddeld 1,4 miljoen phishing-websites worden gemaakt, met nep-pagina’s die zijn ontworpen om de bedrijven na te bootsen die ze om de tuin willen leiden. Bovendien vindt er elke 39 seconden een aanval van hackers plaats, waarbij jaarlijks 1 op de 3 Amerikanen wordt getroffen, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maryland.

Slimme apparaten

Moderne huizen worden bevolkt door talloze slimme apparaten, die verbonden zijn aan het netwerk om geavanceerde functionaliteiten en toegang op afstand te bieden. Met de introductie van Internet of Things-apparaten, zoals slimme thermostaten, tv’s, garagedeuropeners, koelkasten, gloeilampen en meer, zijn er nu verschillende toegangswegen tot het netwerk. Veel van deze apparaten zijn niet uitgerust om de juiste bescherming te bieden tegen online indringers, die mogelijk kwaadaardige bedoelingen hebben. Met deze nieuwe realiteit van een meer verbonden wereld zijn de thuisnetwerken van tegenwoordig kwetsbaarder dan ooit. Huishoudens zullen moeten beginnen met het nemen van de maatregelen en waarborgen die voorheen uitsluitend tot het domein van grote ondernemingen behoorden.

Blokkeren

Netgear Armor powered by Bitdefender biedt de ideale oplossing om deze toenemende cyberaanvallen te blokkeren. Netgear Armor draait rechtstreeks op de Netgear-router zelf en detecteert en beveiligt apparaten actief tegen cyberbedreigingen zoals virussen, malware, spyware, ransomware, phishing en zelfs die vervelende botnets, door pogingen om toegang te krijgen tot websites, URL’s of IP-adressen te blokkeren. Met de Nighthawk-app ontvang je direct meldingen wanneer kwaadaardige bedreigingen worden gedetecteerd. Gebruikers die zich abonneren op Netgear Armor kunnen ook zonder extra kosten Bitdefender Total Security-software installeren op elk Windows-, MacOS-, iOS- en Android-apparaat. De software biedt extra lokale beveiliging, zoals de mogelijkheid om uw apparaat op afstand te vinden en te wissen via de Armor-portal. Netgear beschermt je netwerk, gegevens en familie tegen personen met kwaadaardige bedoelingen, zelfs als je je niet bevindt op het thuisnetwerk.

Netgear Armor powered by Bitdefender is beschikbaar via een firmware upgrade op de Nighthawk AC2300 Smart WiFi router (R7000P) en de Nighthawk AC1900 Smart WiFi Dual Band Gigabit Router (R6900). Na een proefperiode van 90 dagen, bedragen de jaarlijkse abonnementskosten € 69.99.

Kijk voor meer informatie op www.netgear.nl.