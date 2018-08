Canon Zoemini fotoprinter

Canon heeft met de Zoemini een lichtgewicht en draagbare fotoprinter in zakformaat geïntroduceerd. Voor direct printen en om foto’s binnen enkele seconden op sociale media te delen, communiceert de Canon Zoemini via Bluetooth moeiteloos met de Canon Mini Print-app. De Canon Zoemini print gepersonaliseerde foto’s van 2×3 inch (5 x 7,6 cm) rechtstreeks vanaf mobiele telefoons, tablets of social media-apps.

De Canon Zoemini is bedoeld voor mensen die speciale momenten graag willen printen en delen met familie en vrienden, waar ze op dat moment ook zijn en wat hen ook maar bezighoudt. De Canon Zoemini inspireert mensen om hun creativiteit de vrije loop te laten en biedt een overvloed aan trendy filters, kaders en AR-effecten via de Canon Mini Print-app. Deze app kan vanaf 5 september 2018 gratis worden gedownload in de App Store en Google Play. Of het nu gaat om een speciale familiegebeurtenis, vakantie of gewoon een ontmoeting met vrienden, de Canon Zoemini stimuleert creativiteit met eenvoudig te printen, zelfklevende foto’s waarmee alledaagse objecten zoals laptops, telefoonhoesjes, tassen, spiegels of de muur van je slaapkamer kunnen worden gedecoreerd en gepersonaliseerd. Ook schooltassen kunnen worden versierd met een fotocollage van vrienden, familieleden, huisdieren of een zorgvuldig gemaakte selfie. De Canon Zoemini heeft een gewicht van slechts 160 gram en afmetingen van 118 mm x 82 mm x 19 mm. Deze compacte en stijlvol uitgevoerde fotoprinter past dan ook gemakkelijk in de palm van je hand, in een handtas of jaszak en is verkrijgbaar in drie aantrekkelijke en opvallende kleuren: roségoud/wit, wit/zilver en zwart/leisteengrijs.

Inktloos

De Canon Zoemini maakt gebruik van de ZINK-technologie en dit houdt in dat er geen inkt nodig is. Deze oplaadbare fotoprinter met batterijvoeding wordt geleverd met een startpakket van 10 vel Canon ZINK-fotopapier (zelfklevend, veeg- en scheurvast, waterbestendig). Extra papier is verkrijgbaar in pakketten van 20 of 50 vel. De Canon Mini Print-app heeft ook een functie voor Tile Print, waarmee je grotere posters of foto’s kunt maken van vier of negen prints en biedt ook meer dan tien unieke collagesjablonen waarmee je een foto van 2×3 inch print. De Canon Zoemini biedt de mogelijkheid om herinneringen te bewerken en snel te printen – van retro selfies tot speelse gezichtsfilters van dieren. Naast Instagram en Facebook kunnen gebruikers ook verbinding maken met Google Photos en Dropbox, zodat ze ook onderweg fotoprints kunnen maken van hun meest waardevolle herinneringen. De Canon Zoemini is verkrijgbaar vanaf 5 september 2018 voor een adviesprijs van € 139,-.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.