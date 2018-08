Canon lanceert nieuwe Pixma-inketprinters

Canon heeft een nieuwe serie Pixma-inkjetprinters op de markt gebracht. Dankzij de comptabiliteit met Amazon Alexa, kunnen sommige functies van de Pixma-inkjetprinters zelfs worden aangestuurd met spraakopdrachten via Amazon Echo of andere Alexa-apparaten. Tevens kunnen spraakopdrachten worden gebruikt om de printerstatus, zoals inktniveaus, te controleren. Hieronder een overzicht van de nieuwe Pixma-modellen.

Canon Pixma TS9550

De Canon Pixma TS9550 is een compacte All-in-One inkjetprinter die geschikt is voor A3-formaat prints en met een ecologische voetafdruk die vergelijkbaar is met een A4-printer. Dit model printer levert professionele resultaten dankzij Canon’s FINE-printkoptechnologie en de vijf afzonderlijke inktcartridges geven foto’s een rijke kleurgradatie plus een levensduur van 100 jaar wanneer ze in een album worden bewaard. De printer is ideaal voor zakelijk gebruik in grotere ondernemingen of het kantoor aan huis. Dankzij efficiënte, geïntegreerde kenmerken zoals smartphonebediening, en WiFi-connectiviteit gaan zowel printen, scannen als kopiëren moeiteloos.

Dit model is ook compatibel met AirPrint (iOS) en Mopria (Android) voor direct printen vanaf slimme apparaten. Het slank uitgevoerde ontwerp is voorzien van een intuïtief 10,8 cm touchscreen en een ‘oversized’ kopieerfunctie om A3-documenten met gemak te kopiëren. Boekjes zijn eenvoudig rechtstreeks vanaf het touchscreen te produceren en multitasking is mogelijk dankzij de 2-voudige papierinvoer en een automatische documenteninvoer (ADF) voor 20 vel3. De TS9550 is verkrijgbaar in klassiek wit of elegant zwart.

Canon Pixma TS8250

De Canon Pixma TS8250 is een stijlvolle All-in-One printer die fotoprints van hoge kwaliteit produceert – perfect voor thuis of op kantoor. Met zes afzonderlijke inktcartridges, waaronder Photo Blue, en draadloze connectiviteit, kunnen gebruikers heel eenvoudig A4-formaat fotoprints zonder witrand maken. Deze compacte inkjetprinter biedt connectiviteit met Pixma Cloud Link via de Canon PRINT-app (iOS/Android). De TS8250 haalt hoge printsnelheden van 15 zwart-wit afbeeldingen per minuut en 10 in kleur. Binnen enkele seconden worden foto’s van 10×15 cm zonder witrand geproduceerd.

De printer beschikt over een 2-voudige papierinvoer en biedt in combinatie met optionele XL- en XXL-cartridges een praktische flexibiliteit waarbij op kosten wordt bespaard wanneer meer wordt geprint. Het 10,8 cm grote touchscreen van de TS8250 en de multifunctionele lade zijn bedoeld voor mensen met creatieve ideeën. De toevoeging van nagelstickers zal tieners uren plezier bieden bij het ontwerpen van gepersonaliseerde nageldecoraties. De speciale Nail Sticker-app die hiervoor nodig is zal vanaf eind november 2018 beschikbaar zijn voor iOS en Android.

Canon Pixma TS6250

Deze compacte All-in-One printer maakt slim werken mogelijk en is het ideale model voor thuis. De Canon Pixma TS6250 is perfect voor het weergeven van fijne details op fotoprints en maakt met een speciale zwarte pigmentinkt haarscherpe tekstdocumenten met een professionele uitstraling. Met behulp van de WiFi-connectiviteit biedt de gratis te downloaden Canon PRINT-app (iOS/Android) volledige bediening vanaf een slim apparaat en via de Pixma Cloud Link ook toegang tot populaire Cloud-services.

Het 7,5 cm touchscreen maakt intuïtief printen mogelijk en stelt de TS6250 in staat om binnen enkele seconden te starten met printen en scannen. Met vijf separate inktcartridges, automatisch dubbelzijdig printen en fotoprints zonder witrand tot A4-formaat, is dit de printer voor kleurrijke, hoogwaardige resultaten.

Canon Pixma MG3650S en TR4550

De Canon Pixma MG3650S is een compacte All-in-One printer voor thuis die een draadloze connectiviteit biedt met slimme apparaten en de Cloud. Deze printer is ook in staat om razendsnel en met hoge kwaliteit te printen, te kopiëren en te scannen. Om alles zo efficiënt mogelijk uit te voeren, is er keuze uit Canon XL-inktcartridges. De functie voor dubbelzijdig printen bespaart op papier en zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk.

De Canon Pixma TR4550 is een compacte multifunctionele printer, die documenten die uit meerdere pagina’s bestaan kan kopiëren, scannen en faxen met een automatische documenteninvoer voor 20 vel. Dankzij de hoge productiviteit en draadloze connectiviteit is de TR4550 met name geschikt voor het kantoor aan huis. Apparaten met Amazon Alexa kunnen verbinding maken met de TR4550, zodat spraakopdrachten kunnen worden gebruikt om checklists en sjablonen te printen of om de inktniveaus en de printerstatus te controleren.

De Canon Pixma TS8250, TS6250, MG3650S en TR4550 printers zijn vanaf september 2018 verkrijgbaar. De Pixma TS9550 is vanaf november 2018 verkrijgbaar. De adviesprijzen zijn als volgt: MG3650S: € 69,-, TS6250: € 109,-, TS8250: € 179,-, TS9550: € 199,- en TR4550: € 69,-.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.