Het aantal slimme stekkers om in en rond het huis elektrische apparaten op afstand te kunnen bedienen groeit gestaag. Netwerk- en WiFi-fabrikant TP-Link levert onder de naam Smart Wi-Fi Plug een dergelijke stekker. Om deze te kunnen gebruiken dient men te beschikken over een iPhone of Android smartphone. Wij namen de proef op de som.

De TP-Link Smart Wi-Fi Plug (HS100) wordt geleverd in een vierkante wit/zeegroene doos. In de doos vinden we de Smart Wi-Fi Plug en een meertalig (waaronder Nederlands) Snelle Start gidsje. De in wit kunststof uitgevoerde stekker is circa 10 x 6,6 x 7,7 cm groot en weegt 132 gram. Aan de bovenkant van het apparaat zit een Configuratieknop en op de voorkant een LED-lampje annex Aan/Uit-knop en uiteraard een geaard stopcontact om het te bedienen apparaat op aan te sluiten. Door de grootte van de stekker kan het apparaat bij een dubbel stopcontact het tweede stopcontact afdekken, maar dat kan men eventueel voorkomen door de stekker ondersteboven te plaatsen. Om deze slimme stekker te kunnen gebruiken, dien je eerst de gratis Kasa app op je smartphone te installeren. Deze app is beschikbaar voor smartphones en tablets met Android 4.1 of hoger en Apple iOS 8 of hoger. Wij hebben gebruik gemaakt van een iPhone met iOS 11.

Installatie

Na het starten van de Engelstalige Kasa app kan men in het venster Devices de Smart Wi-Fi Plug via het plusteken rechtsboven toevoegen. Selecteer vervolgens in het venster Add Device de optie Smart Plug. Steek daarna de stekker in het stopcontact en wacht totdat het WiFi-lampje aan de voorkant afwisselend groen en amber oplicht. Nu kunnen we via de WiFi-instellingen van onze iPhone verbinding maken met de Smart Plug. In het venster Device Name kan men de stekker vervolgens een unieke naam geven en er in het venster Customize Icon een bijpassend icoontje aan toevoegen. In het venster Joining your network wordt daarna gevraagd om het wachtwoord van het WiFi-thuisnetwerk. Als er verbinding is gemaakt met het thuisnetwerk wordt er vervolgens gekeken of er een firmware update voor de Smart Wi-Fi Plug beschikbaar is en als dat zo is dan wordt deze meteen geïnstalleerd. Hierna wordt de Smart Wi-Fi Plug toegevoegd aan de lijst met apparaten in het venster Devices en is het apparaat gereed voor gebruik.

Kasa App

De Kasa app opent standaard in het scherm Devices en met een druk op de knop naast de icoon en naam kan men het aangesloten apparaat draadloos aan- en uitzetten. Maar er is meer: tikken we op de naam, dan verschijnt er een venster met daarin een samenvatting van de dagelijkse activiteit, de totale tijd dat het apparaat aan heeft gestaan en de eventuele gebeurtenissen die op de huidige dag nog moeten worden uitgevoerd. Via de knop Schedule kan men bijvoorbeeld een apparaat op een bepaald tijdstip aan en na verloop van tijd ook weer uit laten gaan. Hiervoor dient men wel twee zogeheten ‘Events’ aan te maken. Een om het apparaat op een specifieke tijd en dag aan te laten gaan en een om het apparaat weer uit te laten gaan. In het scherm Devices is onder de naam van het apparaat direct te zien welk ‘Event’ er als eerstvolgende staat gepland. Handig is ook de optie Timer. Hier kan men de tijd instellen hoe lang een apparaat aan moet blijven om daarna automatisch uit te gaan. Het is ook mogelijk om een apparaat op die manier automatisch na verloop van tijd aan te laten gaan. Wil men ook op afstand (buitenshuis) apparaten thuis kunnen bedienen, dan dient men een account via de Kasa app bij de TP-Link Clouddienst aan te maken.

Scènes

De installatie van de TP-Link Smart Wi-Fi Plug verliep probleemloos en ook het gebruiksgemak van de Kasa app is goed. Jammer dat er geen Nederlandstalige versie van is, maar de app is vrij gemakkelijk in gebruik. Behalve de hierboven genoemde functies, kan men via de optie Scenes eventueel met één druk op een knop meerdere apparaten bedienen. Er zijn kant-en-klare scènes voor tijdens het opstaan (Good Morning), het naar bed gaan (Good Night) en het bekijken van films (Movie Night). Aan elke scène kan men schakelaars toevoegen en die met een druk op de knop respectievelijk aan-, uitzetten of dimmen. Via Custom kan men zelf een scène samenstellen. Via de optie Smart Actions kan men een en ander nog verder automatiseren, maar dan dient men wel over een Kasa Smart Home Router te beschikken. Voor ons doel – een apparaat aan- en uitschakelen – is dat echter niet nodig. Het is overigens ook mogelijk om via IFTTT applets bepaalde zaken aan elkaar te koppelen. Zo kan men bijvoorbeeld lampen automatisch uit laten gaan als je Nest thermostaat signaleert dat je het huis hebt verlaten of juist een lamp aan laten gaan als er op je Ring deurbel is gedrukt. Ook lampen aan en uit laten gaan bij zonsondergang en zonsopkomst behoort tot de mogelijkheden. En bezitters van Amazon Echo (apart te koop) kunnen apparaten die verbonden zijn met een Smart Plug beheren door gebruik te maken van hun stem. Kortom, mogelijkheden genoeg om de TP-Link Smart Wi-Fi Plug nog slimmer te gebruiken.

Conclusie

De TP-Link Smart Wi-Fi Plug doet wat er wordt beloofd: het via een app draadloos bedienen van elektrische apparaten. De installatie verliep probleemloos en de Engelstalige app is erg gebruiksvriendelijk. Wat echter vooral plezierig aan de TP-Link Smart Wi-Fi Plug is dat deze – in tegenstelling tot veel concurrenten – altijd online blijft. Het is erg irritant als je een apparaat wilt in- of uitschakelen en de slimme stekker is offline. Ook de prijs is een stuk interessanter: de TP-Link Smart Wi-Fi Plug kost slechts € 36,90 en is onder andere te koop op Bol.com. Op basis van de prima prijs/kwaliteitverhouding is een Breekpunt PlusPunt dan ook op zijn plaats. Warm aanbevolen.

Kijk voor meer informatie op www.tp-link.com/.