Sony introduceert draadloze sport-headphones

Een sportieve levensstijl is gezond en zeer populair op dit moment. Om de actieve muziekliefhebber optimaal te ondersteunen introduceert Sony de WF-SP700N, WI-SP600N en WI-SP500 draadloze sport-headphones. Deze modellen produceren een uitstekend geluid en zijn inzetbaar tijdens een cardiotraining, rustgevende yogasessies of gewoon voor onderweg naar werk.

Dankzij het draadloze ontwerp is er de bewegingsvrijheid om elke sport te beoefenen onder het genot van muziek. De WF-SP700N combineert dit met noise cancelling in een spatwaterbestendige behuizing. Zo kan ongestoord getraind worden tijdens een regenachtige dag zonder zorgen of de headphones de work-out doorstaan. Na afloop wordt zweet en vuil eenvoudig afgespoeld onder de kraan dankzij de IPX4 waardering. Door de integratie van noise cancelling kunnen sporters zich goed concentreren in een drukke sportschool of buiten in het park. Pratende mensen, ratelende fitnessapparaten en andere storende geluiden worden automatisch weg gefilterd. Speciaal voor trainingen in de buitenlucht is er de Ambient Sound functie. Hiermee worden omgevingsgeluiden juist versterkt zodat sporters verkeersveilig kunnen hardlopen op straat. Naast noise cancelling bieden deze modellen ook de Extra Bass sound voor diepe bastonen.

Spatwaterdicht

Met een IPX4 waardering is de WF-SP700N spatwaterbestendig. Dit betekent dat de oordopjes inzetbaar zijn in de regen. Ook zweet zal de headphones niet beschadigen en is eenvoudig af te spoelen na afloop van de workout. De oordopjes blijven stevig zitten dankzij de oorhaken en zijn beschikbaar in vier trendy kleuren: roze, geel, zwart en wit. Deze kleuren zijn gekozen om de meest gangbare sportoutfits te complementeren. De WF-SP700N wordt geleverd met een compacte case die tevens als oplader fungeert en heeft een accuduur van drie uur. Met deze case kan tot twee keer worden opgeladen dankzij de ingebouwde oplaadbare batterij. Zo komt de accuduur op een totaal van 9 uur. Dit model beschikt over NFC waardoor snel een draadloze verbinding via Bluetooth kan worden gemaakt met een smartphone.

Stijlvol sportief

Naast het true wireless model (WF-SP700N) lanceert Sony nog twee in-ear modellen. De WI-SP600N en de WI-SP500 worden toegevoegd zodat voor iedereen een sportieve match te vinden is. De WI-SP600N heeft dezelfde noise cancelling, geluidskwaliteit en spatwaterbestendigheid als de WF-SP700N. Dit model heeft een accuduur van ongeveer 6 uur. De compacte oordopjes zijn verbonden met een discrete nekband om een prettig draagcomfort te garanderen. De WI-SP500 is ook spatwaterdicht met een IPX4 waardering en is uitgerust met NFC om snel te verbinden met een smartphone. De accuduur op een enkele lading is 8 uur voor extra lang trainen. De headphone heeft speciaal ontworpen ergonomische oordopjes waardoor ze stevig blijven zitten, zelfs tijdens de meest intense trainingen. Alle nieuwe Sony sportheadphones zijn verkrijgbaar in de kleuren roze, geel, zwart en wit

Sony Headphones App

Sony lanceerde onlangs de nieuwe Sony Headphone App voor Android en iOS. Via deze gebruiksvriendelijke applicatie (beschikbaar via de Google Play en Apple App store) zijn onder meer de Noise Cancelling- en Ambient Sound instelbaar en kan de equalizer aangepast worden. De nieuwste headphones van Sony zijn via een software-update compatibel met Google Assistant. Bijwerken van deze software-update kan eenvoudig via de Sony Headphone App. Deze toepassing is beschikbaar voor de WH-1000XM2, WI-1000X, WF-1000X, WF-SP700N, WI-SP600N, WH-CH700N en WH-H900N. Na deze software-update kan Google Assistant via de headphone aangestuurd worden door spraakcommando’s te geven aan bijvoorbeeld een smartphone of tablet.

De WF-SP700N kost € 200,-, de WI-SP600N gaat voor € 160,- over de toonabk en de WI-SP500 voor € 90,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.