Microsoft kondigt komst Surface Go aan

Microsoft breidt de Surface-familie uit met de Surface Go, Surface Go Signature Type Cover en Surface Mobile Mouse. De Surface Go is de kleinste en lichtste Surface tot nu toe. Het 2-in-1 apparaat heeft de stijl en performance die je van een Surface gewend bent, geleverd in een compact formaat.

De Surface Go is 0,83 cm dik, 24,5 cm breed, 17,5 cm hoog en weegt 0,52 kg, waardoor hij makkelijk in je tas past en je hem overal mee naar toe kunt nemen. Door de ondersteuning van Windows Ink maak je op het touchscreen tekeningen en notities net zo makkelijk als op papier. Met het 10 inch hoge resolutie PixelSense display, Windows Hello, pen- en touch-functies, is de Surface Go ideaal voor in het onderwijs, op kantoor of voor mensen die veel onderweg zijn. De Intel Pentium Gold-processor (1600 MHz) zorgt voor de best mogelijke kracht en prestaties in de Surface Go. Deze 2-in-1 heeft ook twee camera’s, waarvan de camera aan de voorkant geschikt is om via gezichtsherkenning in te loggen. Op de Surface Go draait Windows 10 in S-mode. Er kan gratis worden overgeschakeld naar Windows 10 Home. Voor zakelijke gebruikers is er een Surface Go beschikbaar met Windows 10 Professional. Daarnaast is de nieuwe Surface Go Signature Type Cover met Windows Precision Trackpad speciaal gemaakt voor de Surface Go. Ook kan de Surface Go met de nieuwe Surface Mobile Mouse worden gebruikt. Deze muis is in drie kleuren verkrijgbaar, te weten Burgundy, Kobaltblauw en Platinum. De Surface Go is vanaf 28 augustus beschikbaar in Nederland voor een prijs vanaf € 449,-.

Kijk voor meer informatie op www.microsoft.nl.