Foto’s automatisch optimaliseren met Photolemur

Skylum software, makers van de populaire programma’s Luminar 2018 en Aurora HDR 2018, is in samenwerking met Photolemur een Skylum AI Lab gestart. Hierbij staat AI voor Artificial Intelligence ofwel Kunstmatige Intelligentie. Doelstelling van dit AI Lab is een beeldbewerkingsprogramma te maken dat foto’s helemaal automatisch optimaliseert. Het eerste resultaat van de samenwerking is versie 2.3 Phoenix van Photolemur. Wij probeerden deze nieuwe versie uit.

Kunstmatige intelligentie rukt op. Ook in de fotografie wordt Artificial Intelligence (AI) steeds vaker toegepast. Zo corrigeren camera’s in smartphones automatisch lensfouten en wordt bij portretten de achtergrond kunstmatig onscherper gemaakt voor een mooi bokeh-effect. Ook in veel moderne systeemcamera’s zit software die lensfouten, zoals lichtafval en vertekening, automatisch corrigeert. Photolemur gaat nog een stapje verder. Het is een van de eerste beeldbewerkingsprogramma’s die helemaal op AI is gebaseerd. Het programma is beschikbaar voor Windows (7 en hoger, 64-bit) en MacOS (10.11 en hoger). Het kan stand-alone of als plug-in in Adobe Lightroom (Mac en Win) en Photoshop (alleen Windows) worden gebruikt. Photolemur is beschikbaar in het Engels, Spaans, Duits, Italiaans, Frans en Japans. Meer talen volgen. Het programma ondersteunt alle gangbare beeldformaten, te weten JPEG, TIFF, PNG en een groot aantal RAW-formaten, van tenminste 800×600 pixels. Volgens de makers corrigeert het programma beelden op verschillende aspecten, waaronder witbalans, kleurverzadiging, scherpte, lichtafval, vertekening enzovoort.

Praktijk

Het nabewerken van beelden is veelal een tijdrovende klus. In diverse beeldbewerkingsprogramma’s zitten functies (bijvoorbeeld Automatische kleurcorrectie en Automatisch contrast in Photoshop Elements) waarmee men het proces kan versnellen en er zijn ook tal van plug-ins die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Echter die functies en plug-ins moet men zelf steeds oproepen en activeren en dat kost tijd. Kortom, als je echt iets van je foto’s wilt maken ben je zo een flinke tijd verder. Photolemur neemt al die handelingen uit je handen en optimaliseert geladen foto’s helemaal automatisch. De werking is simpel: nadat het programma is gestart verschijnt het startscherm met daarin de tekst Foto’s hierheen slepen en een knop Importeren. Men kan dus een of meer foto’s naar dit scherm verslepen om ze te laden of via de knop Importeren de beelden in het programma plaatsen. Zodra de beelden zijn geladen kan je ze met één druk op de knop Foto’s Exporteren laten verbeteren en vervolgens op je harde schijf opslaan of direct naar je Facebook of Twitter account sturen. Het programma analyseert tijdens deze procedure miljoenen pixels en gaat op zoek naar de meest optimale sluitertijd, past de kleuren indien nodig aan, verbetert het contrast, draait de foto zodat de horizon recht staat en doet nog veel meer, zonder dat je er omkijken naar hebt. Bij één foto zien we tijdens dit proces ook een kleine animatie met allemaal puntjes die over het beeld bewegen. Uiteindelijk verschijnt het beeld met een Voor & Na-balk die men over het beeld kan bewegen om het resultaat te bekijken.

Exporteren

Ben je tevreden over de gedane aanpassingen, dan kan je het bewerkte beeld via de knop Exporteren op je harde schijf opslaan. Via de knop Boost kan men de sterke van de gedane aanpassingen overigens via een schuifbalk eventueel eerst nog aanpassen. In het scherm Exportopties kan je de map waarin je het beeld wilt opslaan selecteren, het bestandsformaat (JPEG, TIFF of PNG) selecteren en de kwaliteit instellen. Via de knop Advanced Settings kan nog een aantal andere instellingen worden gedaan. Zo kan je hier een voor- of navoegsel (héél verstandig) aan de bestandsnaam van het nieuwe beeld toevoegen, het kleurprofiel (sRGB, Adobe RGB of ProPhoto RGB) instellen, en eventueel het formaat (onder andere op basis van lange of korte zijde) aanpassen. De hier gedane instellingen kan via de knop Instellingen opslaan voor later gebruik worden bewaard. Is men hier klaar, dan klikt men op Doorgaan en wordt het bewerkte opgeslagen. Via de knop Onthullen in Explorer in het scherm Export voltooid, kan men direct naar de map met het opgeslagen beeld gaan.

Conclusie

Het idee van Photolemur is heel goed: een programma dat beelden automatisch en snel oppoetst. We hebben 80 testfoto’s door Photolemur laten verbeteren. Wat opvalt, is dat bij veel foto’s de helderheid, contrast en verzadiging omhoog gaan en de lichtafval in de hoeken wordt gecorrigeerd. Ook worden de luchten blauwer en het groen van bomen en gras pittiger. In veel gevallen zijn de aanpassingen redelijk beperkt, maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat de gebruikte camera’s allemaal zeer recent op de markt zijn gekomen en zelf ook al veel lensfouten softwarematig corrigeren. Desondanks ogen de meeste beelden na bewerking beter op het scherm en daarmee zijn we aangekomen bij het belangrijkste nut van Photolemur: beelden snel geschikt maken voor plaatsing op webpagina’s, Facebook of Twitter. Men kan vooraf de gewenste maat, het kleurprofiel en bestandsformaat instellen, en in één keer tientallen (RAW-)beelden klaar maken voor gebruik op het web. Wie op zoek is naar een programma waarmee men met één enkele muisklik RAW-beelden geschikt kan maken voor het web, kunnen we Photolemur dan ook zeker aanbevelen. Het programma kost $ 34,99.

Kijk voor meer informatie op www.photolemur.com.