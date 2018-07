Bespaar kofferruimte met de Vago vacuümzuiger

We kennen allemaal het probleem: we gaan op reis en onze koffer is in no-time vol. Een tweede koffer meenemen kan natuurlijk, maar dat loopt tegenwoordig aardig in de papieren. En dan hebben we het nog niet eens over de terugreis met je nieuwe aankopen! De Vago vacuümzuiger biedt dan uitkomst: stop je spullen in de vacuümzak, laat de zak vervolgens vacuüm zuigen door de Vago en bespaar tot wel 50% aan kofferruimte. Dit maakt de Vago tot dé gadget voor de reislustigen onder ons. Wij namen de proef op de som.

De Vago wordt geleverd in een blisterverpakking met daarin de Vago vacuümzuiger, een USB-voedingskabel, een garantiekaart, twee summiere gebruiksaanwijzingen en één Vago vacuümzak. De witte Vago vacuümzuigen is met een hoogte van 7 cm en een diameter van slechts 3,5 cm lekker compact. Het apparaatje weegt slechts 86 gram. De meegeleverde vacuümzak is 50×50 cm groot met in het midden een aansluitnippel voor de vacuümzuiger. Het vullen van de zak vindt plaats via de zijkant. Deze is voorzien van een vacuümsluiting met dubbele sluitstrip. De werking – vandaar ook de summiere handleidingen – is super eenvoudig: stop je spullen (geen scherpe dingen!) in de vacuümzak, sluit de sluitstrip met de slider goed af en sluit de Vago aan op de aansluitnippel van de zak. Dit laatste doe je door het bovenste knopje ervan af te draaien en de Vago er op te draaien. Sluit de Vago nu via de USB-kabel aan op een voedingsbron (laptop of lader) en druk op de witte startknop bovenop de Vago. De meegeleverde USB-kabel is met 50 cm wat ons betreft wat aan de korte kant, maar het is een standaard micro-USB-kabel, dus bijna iedereen heeft wel ergens een langer exemplaar liggen of anders kan men er een los kopen. Vooral op reis is een USB-kabel van minimaal 1 meter wel zo handig. Het apparaat doet vervolgens zijn werk en na enige tijd is de grootte van de zak die we gevuld hebben met kleding gehalveerd. De Vago detecteert zelf de druk en stopt automatisch als de zak volledig vacuüm is gezogen. De rode LED-verlichting aan de zijkant van het apparaat verandert dan weer in groen. Koppel daarna de Vago los en sluit de aansluitnippel af met de nippel. Bijkomend voordeel is dat nare geurtjes en bacteriën zich ook niet meer in de koffer kunnen verspreiden. We kennen allemaal de geur die uit een koffer komt na een zonvakantie, dus dat is zeker een pluspunt.

Conclusie

Het opbergen van kleding in vacuümzakken is niet nieuw. Wat de Vago vacuümzuiger onderscheidt van de concurrentie is het compacte formaat. Dit maakt de Vago tot een uiterst handige reisgadget, want dankzij dit compacte formaat én de standaard USB-voeding kan het apparaat probleemloos mee op reis. Het stelt je in staat om op je vakantiebestemming nog meer leuke kleding te kopen, simpelweg omdat je met de Vago veel ruimte in je koffer kunt uitsparen. Overigens kun je het apparaat ook buiten de vakantie gebruiken om bijvoorbeeld thuis kastruimte uit te sparen. De Vago kost € 59,99 en losse vacuümzakken zijn verkrijgbaar in vier verschillende maten (36×36 cm, 50×60 cm, 40×50 cm en 100×70 cm) vanaf € 14,95 per stuk. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.vago.club.