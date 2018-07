Airplay 2 beschikbaar op Sonos

Vanaf nu is AirPlay 2 ook beschikbaar voor Sonos. Dat betekent dat het geluid van je iOS-apparaten direct te streamen is naar je Sonos-speakers. Van muziek, podcasts en radio-uitzendingen tot video’s en audioboeken. Je dient wel eerst een software-update te installeren om Airplay 2 te kunnen gebruiken.

Met AirPlay 2 speel je de muziek en podcasts die op je iOS-apparaten staan direct af op je Sonos-speakers, waaronder de nieuwe Sonos Beam, de Sonos One, de Sonos Playbase en de tweede generatie Sonos Play:5-speakers. Daarnaast stream je AirPlay-content via één ondersteunde speaker naar andere Sonos-speakers in jouw huis die met het systeem zijn verbonden. Mocht je AirPlay 2 op Sonos gaan gebruiken, dan kun je ook Siri aanspreken. Vanaf nu vraag je Siri om je favoriete nummer, album of playlist op Apple Music via een van je iOS-apparaten af te spelen op je Sonos-speaker(s).

Kijk voor meer informatie op www.sonos.com/nl-nl/home.