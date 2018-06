Zyxel WRE6602-repeater met Easy Link app

Zyxel heeft met de WRE6602-repeater een compacte oplossing op de markt gebracht, die blinde vlekken in het thuisnetwerk oplost. De installatie is in een handomdraai gedaan: sluit het apparaat aan, volg de instructies op de Easy Link app en geniet binnen enkele minuten van een verbeterde WiFi-dekking. Met een levendige animatie verbindt Easy Link in slechts een paar kliks de dual-band repeater met een router of access point.

De app laat ook zien waar in huis gebruikers de repeater moeten plaatsen om de snelheid en het bereik te maximaliseren. De Easy Link app werkt uitsluitend met de WRE6602 en is beschikbaar voor zowel Android als iOS. WiFi Protected Setup (WPS) is de standaardverbindingsmethode voor repeaters en kan dankzij de Smart Push Button ook voor de WRE6602 worden gebruikt, maar Zyxel wilde hun gebruikers een andere keuze bieden – een die snel, gemakkelijk en leuk is. En dat is de Easy Link app. Eenmaal verbonden met een router of access point, houdt de repeater het eenvoudig met automatische kanaalselectie. Hierbij wordt het WiFi-signaal opnieuw uitgezonden naar gebieden in huis die voorheen buiten bereik waren, met snelheden tot 300 Mbps voor een 2,4 GHz netwerk en 867 Mbps op 5 GHz. Het apparaat werkt met alle 802.11 a/b/g/n/ac WiFi -standaarden die worden gebruikt door bestaande routers en access points. Daarnaast maakt het gebruik van geavanceerde versleuteling (64/128-bit WEP en WPA-PSK/WPA2-PSK) om beveiligingsrisico’s te minimaliseren. Op de repeater kan ook een Ethernet-kabel worden aangesloten. De Zyxel WRE6602 is nu in de hele Benelux te koop en kost € 55,99.

Kijk voor meer informatie op www.zyxel.nl.