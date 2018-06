Sony Cyber-shot RX100 VI

Sony heeft met de RX100 VI een nieuw vlaggenschipmodel in de Cyber-shot RX100-serie compactcamera’s geïntroduceerd. Dit nieuwe model heeft een zeer snelle autofocustijd van 0,03 seconden en kan tot 24 bps continu fotograferen met volledige AF/AE-tracking. De RX100 VI is verder uitgerust met ‘focal-plane’ fase-detectie met 315 AF-punten. Daarnaast is de camera voorzien van een snelle ZEISS Vario-Sonnar T* 24-200 mm F2.8–F4.5 zoomlens.

Dit nieuwe model biedt uitstekende prestaties voor hobbyfotografen en professionals die op zoek zijn naar de ultieme ‘all-in-one’ oplossing. De RX100 VI is geschikt voor het maken van stadsgezichten, portretten, sportmomenten, dieren in het wild en food photography. De camera is uitgerust met een 1.0-inch (13,2×8,8 mm) 20,1-megapixel Exmor RS CMOS gestapelde beeldsensor met DRAM chip. Tevens is het model voorzien van een krachtige nieuwe BIONZ X beeldverwerker en front-end LSI. Die componenten werken allemaal samen om de verwerksnelheid te maximaliseren, waardoor de foto- en videokwaliteit optimaal is over het gehele bereik van het 24-200mm zoomobjectief. De nieuwe RX100 VI is uitgerust met een hoog contrast 2.35 miljoen pixel XGA OLED Tru-Finder en ZEISS T*-coating. Dit biedt levensechte voorbeeldweergave en afspeelfunctionaliteiten. De RX100 VI is de eerste camera in deze serie die beschikt over een Touch Shutter die kan worden geactiveerd via het achterste LCD-scherm. Deze biedt een zoomhendel met instelbare zoomsnelheden, en een lcd-scherm dat 180 graden naar boven of 90 graden naar beneden kan worden gekanteld om vanuit verschillende beeldhoeken te fotograferen. Daarnaast wordt met de Monitor Auto OFF-functie het maximaal aantal foto’s verhoogd met 30%, en is de camera compatibel met WiFi, NFC en Bluetooth.

Zoomobjectief

Het Zeiss Vario-Sonnar T* 24-200mm objectief heeft een maximaal diafragma van F2.8–F4.5. Daardoor is dit objectief uitermate geschikt om objecten van op afstand te fotograferen én voor macrofotografie. Deze zoomlens combineert de kracht van de brandpuntsafstanden 24-70 mm en 70-200 mm in een compact ontwerp. Dit is mogelijk door twee asferische ED-glaselementen (extra lage dispersie) en acht asferische lenzen, waaronder vier AA-lenzen (geavanceerd asferisch). Alle onderdelen werken naadloos samen, wat resulteert in een uitstekende scherpte van hoek tot hoek bij alle brandpuntsafstanden. De nieuwe lens biedt hoogwaardige prestaties bij het fotograferen van portretten met een bokeh-effect. Tevens kunnen snel bewegende objecten eenvoudig worden vastgelegd met een scherpe focus zonder vervaging. Bovendien heeft de lens ingebouwde Optical SteadyShot-beeldstabilisatie die gelijk is aan een 4 stappen snellere sluitertijd die onscherpte bij een langere sluitertijd helpt te voorkomen tijdens fotograferen bij weinig licht of in het telefotobereik.

Autofocussysteem

De RX100 VI is uitgerust met een snel hybride autofocussysteem waardoor de camera slechts 0,03 seconden nodig heeft om scherp te stellen.

De camera is voorzien van ‘focal-plane’ fase-detectie met 315 AF-punten met 65% dekking van het beeld. Dit snelle focussysteem sluit naadloos aan op het lensbereik van 24-200mm waardoor alle objecten gedetailleerd en helder kunnen worden vastgelegd. De RX100 VI is voorzien van High-density Tracking AF-technologie van Sony. Met deze technologie worden de AF-punten rondom een object geconcentreerd voor een verbeterde tracking en nauwkeurigere scherpstelling. Tevens is eye-tracking beschikbaar met verbeterde tracking ten opzichte van de huidige RX100-modellen. Daarnaast heeft de camera een LCD-scherm met Touch Focus en Touch Pad AF om de gewenste focuspunten aan te geven en de camera eenvoudig te bedienen. Als aanvulling op het autofocussysteem biedt de RX100 VI supersnel continu fotograferen tot max. 24 bps met volledige AF/AE-tracking en een bufferlimiet van 233 beelden. De weergavevertraging van de elektronische zoeker (EVF) is verbeterd ten opzichte van voorgaande modellen. De RX100 VI beschikt ook over een snelle sluiter (kortste sluitersnelheid van 1/32.000 seconde) die het ‘rolling shutter’-effect vermindert bij snel bewegende objecten. Met deze sluiter kan geluidloos worden gefotografeerd. Tevens is een mechanische-sluiter beschikbaar.

4K video

De RX100 VI biedt 4K (QFHD 3840×2160) videoproductie. Het snelle hybride autofocussysteem zorgt voor een nauwkeurige scherpstelling en tracking, zelfs voor de veeleisende scherpstelling die nodig is voor 4K-filmopnamen. De AF drive speed en AF tracking-gevoeligheid zijn via het menu instelbaar, wat gebruikers een enorme flexibiliteit geeft wat betreft hun voorkeuren qua scherpstelling. De nieuwe RX100-VI maakt in de 4K-modus gebruik van volledige pixeluitlezing zonder pixelbinning. De RX100 VI is de eerste Cyber-shot-camera die compatibel is met 4K HDR, dankzij het nieuwe HLG-beeldprofiel (Hybrid Log-Gamma). Aanvullende professionele videofuncties zijn onder andere S-Log3/S-Gamut3, 120p Full HD-modus, beeldprofiel, proxy-opname en meer. De RX100 VI kan video’s in slowmotion opnemen met keuze uit 240, 480 en 960 bps.

De nieuwe Sony Cyber-shot RX100 VI camera is vanaf deze maand verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van € 1300,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.