Sonos introduceert Sonos Beam smart speaker

Sonos heeft met de Sonos Beam een nieuwe smart speaker aangekondigd. Het doel van deze nieuwe speaker is om een rijke geluidservaring te bieden voor zowel films en tv-programma’s als muziek en podcasts. De Sonos Beam ondersteunt meer dan 50 muziekservices, Apple AirPlay 2 en in de toekomst meerdere spraakassistenten. De Beam komt beschikbaar in zwarte en witte stof met een matte afwerking.

Met zijn slanke ontwerp en compacte formaat is de veelzijdige Beam ontworpen om op dressoirs of onder tv’s te passen die aan de muur zijn bevestigd. Sonos Beam is slechts 65 centimeter breed en steekt dus niet over de rand van je meubel heen, geeft vrij zicht op je tv en gaat op in de ruimte. Vijf far field-microfoons voor geavanceerde ruisonderdrukking en meerkanaals echo-onderdrukking voor muziek én home-cinemacontent. Beam heeft drie aansluitingen: stroom, ethernet en HDMI ARC. Gebruik de HDMI-kabel om Beam op de HDMI ARC-uitgang van de tv aan te sluiten. Als je tv geen HDMI ARC ondersteunt, gebruik dan de optische-audio-adapter om Beam aan te sluiten op de optische-audio-uitgang van de tv. De Sonos Beam is getuned door een team akoestische engineers dat samenwerkte met toonaangevende geluidsexperts uit de film-, muziek- en televisiewereld. Het resultaat is een product dat het werk van de artiest laat horen zoals het is bedoeld en zorgt voor een ongeëvenaarde luisterbeleving. Beam brengt een verbazingwekkend brede sound voort voor een speaker van zijn formaat. De vier custom elliptische full range-woofers en drie passieve radiatoren geven een diepe warme bass en bieden superieure prestaties in de middenfrequenties, terwijl een enkele tweeter voor kristalheldere dialogen zorgt.

Multi-room

Zoals alle Sonos-speakers maakt Beam onderdeel uit van het Sonos home sound system, wat betekent dat eigenaren twee Sonos One-speakers kunnen toevoegen voor surround-sound, een Sub voor meer bass, of een Beam kunnen integreren in hun bestaande Sonos multi-roomopstelling. Gebruikers kunnen Beam op een aantal manieren bedienen: met de Sonos-app, met apps van derden (zoals Spotify, Audible, Pandora en Tidal), met smarthomegadgets zoals muurschakelaars, met bestaande afstandsbedieningen van door Sonos goedgekeurde partners en – in de toekomst – met hun stem. De Beam is in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, Australië en binnenkort Frankrijk standaard uitgerust met Amazon Alexa. Beam ondersteunt ook andere spraakassistenten, zodra deze beschikbaar komen op Sonos en zal eigenaren nooit verplichten een specifieke streamingbox of -service te gebruiken.

De Sonos Beam is vanaf 17 juli wereldwijd verkrijgbaar voor een prijs van € 449,-.

Kijk voor meer informatie op www.sonos.com.