Imagine Run App brengt Nederland in beweging

De Hartstichting lanceert samen met Imagine Run een nieuwe app die mensen in beweging brengt. Met de gratis app, die overal ter wereld ronde routes van verschillende afstanden aanbiedt, kan iedereen starten met wandelen of hardlopen. De Imagine Run App biedt mensen de kans om op een laagdrempelige manier te gaan bewegen.

Meer dan de helft van de volwassenen in Nederland beweegt volgens de Hartstichting onvoldoende. Dat, terwijl voldoende beweging essentieel is om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. De samenwerking met Imagine Run sluit perfect aan bij de doelen van de Hartstichting: mensen aansporen tot een gezonde leefstijl. Imagine Run is een initiatief van Edwin Kuipers en Jacques de Krom. Kuipers overleefde in 2016 ternauwernood een hartstilstand mede dankzij zijn goede wandelconditie. Gedurende zijn herstel wilde hij niet telkens hetzelfde rondje lopen. Daarom bedacht hij Imagine Run: een gratis app die de gebruiker drie routes aanbiedt. De gebruikers bepalen zelf hun startpunt, de afstand en de snelheid waarmee ze willen wandelen of lopen. Waar je start, finish je ook. Waar ook ter wereld. Bewegingsdeskundige en oud-marathonloper Gerard Nijboer heeft daarnaast trainingsschema’s opgesteld om de conditie rustig op te bouwen, van enkele kilometers wandelen tot 40 kilometer hardlopen, inclusief tips voor opwarmen, lopen en cooling-down. Dit is de eerste keer dat de Hartstichting een dergelijk partnerschap sluit met een app-ontwikkelaar. Via de Hartstichting Imagine Run App wordt ook een evenement georganiseerd. Op 29 september 2018, Wereld Hart Dag, starten deelnemers tegelijkertijd met hun wandeling of hardlooptocht en halen hiermee geld op voor de Hartstichting. Uiteindelijke doel is om een groots wereldwijd publieksevenement te organiseren.

De Imagine Run App is gratis te downloaden via de App Store of Google Play.