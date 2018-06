House Of Marley bluetooth-speakers

The House of Marley, bekend van de duurzame audioproducten, presenteert twee nieuwe draagbare bluetooth-speakers in de nieuwe ‘No Bounds’-lijn: de No Bounds en de No Bounds Sport. De nieuwe speakers zijn uitermate geschikt voor gebruikers met een actieve lifestyle en beschikken over de nodige bijzondere features. Zo zijn ze voorzien van 360 graden surround sound en zijn beide speakers dankzij de bijzondere materiaalkeuze stofdicht en waterdicht tot 1 meter diepte. Dankzij wireless dualspeaker pairing stream je muziek in stereo via twee afzonderlijke speakers. Daarnaast zijn de speakers op duurzame wijze ontwikkeld, passend bij de visie van het merk.

Ben jij een echt buitenmens die het liefst de grenzen opzoekt? En gaat die levensstijl voor jou gepaard met subliem geluid, waar je ook bent? Dan passen de nieuwe bluetooth-speakers in de No Bounds-lijn precies in jouw straatje. Op het gebied van ontwerp en materiaalgebruik stellen ze niet teleur. Zo zijn de speakers afgewerkt met kurk, een superelastisch, schokbestendig en door House of Marley duurzaam geoogst materiaal. Bovendien is kurk voor 50% gevuld met lucht, waardoor het waterafstotend werkt. De speakers zijn dan ook 30 minuten lang waterdicht tot 1 meter diepte. Beide speakers zijn ook voorzien van een karabijnhaak waarmee je ze eenvoudig aan je kledingstuk, backpack of tent bevestigt. Dit houdt in dat je de nieuwe speakers overal mee naartoe neemt zonder je ook maar ergens zorgen over te hoeven maken.

De No Bounds en No Bounds Sport gaan respectievelijk tien en twaalf uur mee en laden dankzij de Quick Charge-functie snel weer volledig op. En verbinden met je device is eenvoudig: via bluetooth of de aux-aansluiting klinkt binnen de kortste keren je favoriete playlist over de speakers. Daarnaast heeft de No Bounds Sport nog een handige extra functie in de vorm van een verborgen opbergvakje waar je veilig kleine dingen in opbergt, zoals pasjes, munt- en briefgeld of je oplaadkabeltje. Zo kun je je tijdens het sporten vrij bewegen zonder je zorgen te maken.

De House of Marley No Bounds- en No Bounds Sport-speakers zijn vanaf juni 2018 verkrijgbaar voor een adviesprijs van respectievelijk € 69,90 en € 119,90.

Kijk voor meer informatie op marley.nl.