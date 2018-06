Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuw boek verschenen over Adobe Illustrator CC 2018. In Adobe Illustrator CC 2018: Tips, trucs & technieken (ISBN 9789463560337) geeft auteur Jan Ris vele tientallen tips en trucs voor iedereen die met of zonder regelmaat Illustrator gebruikt om ontwerpen te maken voor kantoor, thuis en studio.

De auteur gebruikt Adobe Illustrator al vanaf de allereerste versie en is altijd op zoek naar het spreekwoordelijke naadje van de kous in de software. Dit heeft geresulteerd in een boek gevuld met een bonte verzameling praktische tips, handige trucs en veel slimmigheidjes. Het 168 pagina’s dikke boek telt in totaal circa 70 onderwerpen en 11 workshops waarmee je wat je van de tips hebt geleerd kunt oefenen. De tips en trucs worden stapsgewijs uitgelegd en zijn van screendumps en illustraties voorzien. Achterin het boek vind je een uitgebreide index, waarin je snel alle in het boek behandelde onderwerpen kunt vinden waarover je meer wilt weten. Uiteraard kun je dit boek ook gewoon van A tot Z lezen. Dit handzame tips en trucs-boek is geschikt voor beginnende tot redelijk gevorderde dtp-ers, vormgevers, commerciëlen en webbouwers. En uiteraard voor ieder andere geïnteresseerde in de techniek van Adobe Illustrator CC 2018. Het boek kost € 24,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!