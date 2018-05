Sony introduceert compacte Solid-State Drives

Sony breidt het assortiment externe Solid-State Drives (SSD’s) uit met de nieuwe SL-E-serie. Deze externe solid-state schijf is kleiner dan een creditcard en ontworpen voor professioneel gebruik. Dit nieuwe model is beschikbaar in 240, 480 en 960 GB en biedt zo altijd voldoende opslag voor belangrijke data.

Deze SSD’s zijn geschikt voor alle recente mobiele toestellen en uitgerust met omkeerbare USB Type-C-poorten en A-kabels. Deze poorten garanderen compatibiliteit met een breed scala aan apparaten, waaronder Mac- en Windows-computers en Android-smartphones en tablets. De SL-E-schijf is een uitstekende oplossing voor professionals. De USB 3.1 Gen 2-interface biedt namelijk een grote capaciteit en ultrasnelle verbinding met een pc. Overdrachtssnelheden tot 540 MB/s (lezen) en 520 MB/s (schrijven) zorgen voor een snelle overdracht van data. Hierdoor is de SL-E-serie zeer handig voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld voor fotografen tijdens een shoot, maar ook voor professionals die snel en eenvoudig toegang nodig hebben tot grote hoeveelheden data. De SLE-schijf maakt gebruik van een flashgeheugen zonder bewegende onderdelen. Daardoor is dit systeem schokbestendigheid en vermindert de kans op mechanische beschadiging en gegevensverlies. Daarnaast is de schijf uitgerust met de ENC DataVault Lite-software. De SSD’s hebben een stevige behuizing en een geribbeld oppervlak, waardoor ze prettig in de hand liggen. Dankzij een goed zichtbare LED zijn ze gemakkelijk terug te vinden. Het SL-E 240 GB model kost € 169,-, het 480 GB kost € 289,- en het 960 GB gaat voor € 499,- over de toonbank.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.